Más de 100.000 personas, en las fiestas de verano de Ferrol

Drones y fuegos artificiales iluminaron la ría de Ferrol EMILIO CORTIZAS

Más de 100.000 personas, con una media de 4.000 personas por concierto y 15.000 en la noche final, para ver los drones, fuegos y las orquestas en la zona portuaria, fueron algunas de las cifras que puso sobre la mesa del alcalde, José Manuel Rey, como balance de unas fiestas de verano, de San Ramón, que calificó que “éxito rotundo”.

El regidor hizo destacó de todas las propuestas que se sucedieron durante una decena de días, algunas de las que más público congregaron. Así, indicó que los conciertos fueron los protagonistas con diversidad de estilos musicales “para poder chegar ao maior número de ferroláns e visitantes”.

La gratuidad de los mismos y el hecho de que la ciudad naval fuese la única en la que se pudiesen ver algunas de las actuaciones generó esa expectación, que se tradujo en un elevado número de asistentes.

Los 14 conciertos de artistas y las orquestas registraron, según los datos dados a conocer por Rey Varela, 60.000 espectadores, lo que se traduce en una media de 4.000 personas por concierto.

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Algunas de las actuaciones superaron estas cifras, llegando a los 5.500 asistentes, como fue el caso de La noche de Cadena 100, Danny Romero, José Rico y Henry Méndez o el día de la actuación de Paula Koops yLeire Martínez, entre otros.

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Además de las actuaciones musicales, eventos como el Rally de Ferrol, Equiocio, el campeonato de bodyboard Cidade de Ferrol o las fiestas infantiles, entre otros eventos complementarios animaron la ciudad y consiguieron, como se destacó en el balance de resultados, llegar a la cifra récord de 100.000 asistentes a las fiestas.

El alcalde achacó estos resultados a “que Ferrol é unha das cidades máis atractivas durante as súas festas”.

Además, las oficinas e turismo atendieron a 3.319 personas entre el 21 y el 31 de agosto, llegando a las 7.126 en el mes, de los cuales 3.185 fueron peregrinos.

Las redes sociales fueron también un elemento potenciador, con dos millones de visualizaciones en las publicaciones relacionadas con las fiestas y 6.000 espectadores en youtube para el espectáculo de drones y fuegos.

Críticas del PSOE

El éxito de la fiestas no fue compartido por el grupo socialista, que hizo hincapié en el coste de las mismas –superior al millón de euros–, indicando que fue el doble que el año pasado y que, a su juicio, no contaron con una programación suficientemente variada ni tuvieron impacto en los barrios.

El portavoz socialista, Ángel Mato, indicó que “cunha boa organización que acadase un retorno para a maioría da xente e para todas as zonas da cidade, ese gasto tan elevado podería chegar a considerarse un investimento, pero no caso contrario, é un despilfarro”.

El grupo del PSOE hizo especial hincapié en el fin de fiesta “cun caos de tráfico e incontables queixas de persoas que non podían acceder aos espectáculos do porto”.

Los socialistas abogaron por una programación “mellor, máis variada, máis completa, que se espalle por máis espazos e máis horas do día”.. Defendieron las fiestas organizadas cuando Mato fue alcalde, con un presupuesto de 400.000 euros (grande concertos, rondallas, grupos locais, actividades infantís, maxia, xogos tradicionais e propostas para públicos de distintas idades”.

Pide así que las próximas fiestas se planifiquen con más antelación, un presupuesto equilibrado y un programa que combine actividades