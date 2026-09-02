Los ferrolanos mostraron su apoyo masivo a la ciudad de Ceuta

La plaza de Armas se llenó en la concentración por Ceutal Jorge Meis

Ferrol fue una de las ciudades gallegas que acogió una de las concentraciones más multitudinarias en apoyo al pueblo ceutí, coincidiendo, precisamente, con la celebración del Día de Ceuta y reuniendo a unas 5.000 personas delante del Concello.

El grupo municipal del Partido Popular, con el alcalde, José Manuel Rey, al frente, encabezó desde la entrada del Palacio Municipal un acto con el que la ciudad naval se sumó al llamamiento efectuado desde la Federación Española de Municipios y Provincias.

El alcalde de Ferrol agradeció la asistencia y el apoyo, “pacífico”, como resaltó, a una ciudad autónoma y a unas familias “que merecen que no miremos para otro lado, por mucho que algunos pretendan silenciarlo”.

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Manifestó, de este modo, la solidaridad “con los que perdieron su vida, con los soldados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que arriesgan su vida por los demás y merecen respeto”, al tiempo que agradeció la asistencia de quienes llenaron la plaza de Armas en esta convocatoria.

“Hoy es el día de alzar nuestra voz y de alzar nuestros sentimientos”, sentenció el también presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey, antes de dar lectura al manifiesto elaborado desde la Federación Española de Municipios y Provincias, en el que se mostró el apoyo “sin fisuras” a Ceuta y a todos los ceutíes “ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por las fronteras los días 30 y 31 de julio”. Desde los Concellos que apoyaron estas concentraciones se quiso demostrar que “Ceuta no está sola y que es y siempre será España”.

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El alcalde, en su lectura, aseguró que lo ocurrido “no es un problema migratorio” y que la frontera de Ceuta “es nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea”.

Se abogó, de este modo, por dar una respuesta “de Estado, con el compromiso de todas las administraciones y de todos los lugares de España”. Ante estos hechos, se reclamó al Gobierno que “refuerce los medios estatales en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera y ponga a disposición de la ciudad los recursos humanos, materiales y administrativos necesarios para afrontar esta situación”.

Rechazamos, leyó el alcalde, “cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento” y concluyó señalando que cuando se cuestiona Ceuta, se cuestiona España y animó así a todos los presentes a despedir el acto con un: ¡Viva Ferrol! ¡Viva Ceuta! ¡Viva España!

Pero no fueron solo los populares los únicos que apoyaron este acto, cientos de personas, también llegados de otros concellos de la comarca, quisieron mostrar su apoyo a una situación que, como repitió el regidor a lo largo de estos días, no buscaba sino “la solidaridad con la ciudad autónoma y sus vecinos y no una reacción hacia otras formaciones o colectivos”. Se refería, de este modo, al 'descolgamiento' de las demás fuerzas políticas municipales (PSOE, BNG y Ferrol en Común), que no apoyaron el acto, del mismo modo que mostraron su rechazo sindicatos como la CNT en Navantia. Por su parte, Vox sí hizo caso al llamamiento de la Femp y participó, no solo en la concentración celebrada en la cabecera de comarca, sino también en la de As Pontes.

Asimismo, apoyaron este acto desde la Confederación de Empresarios de Ferrol y comarca (Cofer) así como ciudadanos particulares, que portaron banderas tanto de España como de Ceuta en el acto celebrado delante del Palacio Municipal.

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Además de la ciudad naval, otros concellos de la comarca también se sumaron a la convocatoria en el Día de Ceuta, como acto de solidaridad con la situación que se está viviendo tras la masiva llegada de inmigrantes de Marruecos, entre ellos los de Ares, Mugardos, Cariño, Mañón, Pontedeume o As Pontes, que tuvieron también sus citas en la jornada de esta tarde.