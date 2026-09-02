Las obras de Pérez Parallé y avenida de la Residencia ya cuentan con planes de seguridad

Avenida de la Residencia Cedida

La Xunta de Goberno Local dio en su reunión de este miércoles dio el visto bueno a los planes de seguridad y salud de las obras de aglomerado de tramo de la Avenida de Residencia, incluida en la segunda fase del POS+adicional y de las de mejora de la accesibilidad de un tramo de la calle Poeta Pérez Parallé.

En cuanto a las primeras, se ejecutarán en un tramo de 738 metros, desde la rotonda que hace intersección con la carretera FE-13. El vial presenta daños ocasionados, principalmente, por el tráfico, las condiciones meteorológicas y la falta de mantenimiento. La empresa Canarga SL es la adjudicataria de esta actuación por un importe total de 182.690 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Se trata de una vía que registra diariamente mucho tránsito dado que da servicio al Hospital Arquitecto Marcide, al Hospital Naval, al CAMF, el CIFP Leixa y al Centro de Educación Especial Tierra de Ferrol, como destacó el alcalde, José Manuel Rey Varela.

En cuanto a la actuación prevista en calle Pérez Parallé, en Canido, el proyecto incluye una reorganización del espacio público para adaptarlo a las exigencias actuales de movilidad. En este sentido, se ampliarán las aceras hasta alcanzar los 960 metros cuadrados, ganando superficie al espacio destinado actualmente a aparcamiento. Estas zonas serán repavimentadas e incorporarán pavimento podotáctil, favoreciendo una accesibilidad más segura e inclusiva.

Además, se crearán nuevas zonas verdes con una superficie total de 434 metros cuadrados, que sustituirán los actuales alcorques. Estos espacios contarán con un sistema de arroyo idóneo y estarán diseñados para evitar problemas futuros derivados del crecimiento de las raíces de los árboles. En cuanto a la iluminación, se renovará el sistema actual con luminarias más eficientes energéticamente. Así, se instalarán 13 en el vial y nueve para iluminación en las zonas peatonales. El mobiliario urbano se completará con la colocación de cuatro bancos de madera y cuatro papeleras más. Por otra parte, se actuará sobre más de 2.174 metros cuadrados de superficie viaria, con su repavimentación y señalización posterior.

Canarga SL se hace cargo de la obra por un importe de 267.784 euros.