El proyecto de renovación de la calle Ejército Español de Ferrol cuenta con una inversión de 90.000 euros

Calle Ejército Español, en Caranza Cedida

La mejora de la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad del espacio urbano son los objetivos que se buscan con la actuación de aglomerado de la calle Ejército Español, del barrio de Caranza, en la que el ejecutivo local invertirá en torno a 90.000 euros.

Así lo explicó este miércoles, tras la aprobación del proyecto de la actuación en Xunta de Goberno local, el regidor ferrolano, José Manuel Rey, que explicó que la intervención planteada abarca aproximadamente 338 metros de calle y una superficie total de 3.222,30 metros cuadrados.

La obra principal será la de renovación del pavimento de la calzada, con fresado y reasfaltado de 2.310 metros cuadrados, que implica la colocación de una nueva capa de rodadura de seis centímetros de espesor.

Pero la actuación no se limita al asfaltado, tal y como apuntó el regidor, sino que también se repararán hasta 100 metros cuadrados de pavimento de adoquín en las zonas de estacionamiento, se llevarán a cabo actuaciones para mejorar la evacuación de las aguas pluviales y se ajustarán las tapas de los pozos, alcantarillas y arquetas a la nueva rasante. Además de proceder a la limpieza de las márgenes y la red de drenaje.

Los trabajos contemplan, asimismo, el refuerzo de la seguridad vial con 310 metros de nuevas líneas de señalización, 60 metros cuadrados de pasos de cebra, la renovación de los símbolos viarios y la instalación de una señal luminosa para paso escolar, equipado con tecnología LED y alimentación solar. La calle cuenta con un total de 75 plazas de aparcamiento, cuatro de ellas para personas con movilidad reducida que, con esta intervención, se mantendrán.

El presupuesto de licitación asciende la 89.921,40 euros y el plazo previsto para su ejecución es de dos meses. Durante ese período, los trabajos se organizarán de forma progresiva, comenzando por la limpieza y el fresado, continuando con la reparación del drenaje y de los adoquines, y finalizando con el asfaltado y la nueva señalización.

El alcalde explicó que con esta obra “Ferrol contará cunha rúa máis segura, accesible e cómoda, cun pavimento renovado, unha mellor drenaxe, maior visibilidade para condutores e peóns e unhas zonas de estacionamento en mellores condicións”.

En la zona de Caranza, además, actualmente está también en fase de redacción el proyecto de mejora de la calle Lepanto con Padre Feijóo.