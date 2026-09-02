El “museo sin techo” de las Meninas de Canido vuelve a la vida este viernes

Las Meninas de Canido lucen el diseño inconfundible de la ilustradora ferrolana Blanca Vila, que referencia la principal novedad de este año EMILIO CORTIZAS

Conciertos, actividades infantiles como la ‘Busca do tesouro’ o una fiesta Holi, mercado creativo y por supuesto, mucho arte, serán algunos de los encantos de la edición más internacional de las Meninas de Canido, que se estrenará este viernes 4 por la tarde a pesar de que algunos artistas ya han empezado a trabajar en los muros del barrio. Por si no fuera suficiente, el festival innova este año añadiendo deporte a la ecuación: un torneo de 3x3 que, tal como se señaló ayer en el acto de presentación, hará partícipes a jugadoras de baloncesto de distintos países y también de la comarca.

Los partidos se disputarán el fin de semana en la pista del IES Canido, por lo que este centro recibió uno de tantos agradecimientos de los que se pudieron escuchar en la presentación. El impulsor del evento, Eduardo Hermida, se ocupó de romper el hielo en el Museo de Historia Natural, “que para nosotros es ya una casa”, y empezó por recordar aquella menina que pintó “en una pared desconchada en la calle Alonso López”, en 2008. Quién le iba a decir que una iniciativa que “nació por necesidad”, en un territorio “un poco abandonado, lleno de casas tapiadas” acabaría por convertirse en un festival como este, que cumple 18 años.

El encuentro reunirá esta vez personalidades de los cinco continentes, incluidos en un “cartel de artistas de lo más potente que hemos tenido: gente de la casa, del barrio, y otros que llegan de Irán, donde pintar una menina es un acto de libertad; de Australia, donde el hiperrealismo convierte paredes en memorias ciudadanas, o Cabo Verde, nuestra hermana atlántica que como nosotros mira al mar para no olvidarse de quién es”, expresó Hermida, que se vio obligado a remitir a las redes sociales para conocer a todos los protagonistas de esta edición, ya que entre músicos, artesanos y muralistas “somos casi 100”.

En el acto también participaron representantes institucionales como la diputada de Emprego Rosa Ana García, quien destacó que “a veciñanza é o corazón deste proxecto, o que fai que se convirtan todas as rúas de Canido en museos vivos”, coincidiendo con la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, que además recordó las “arredor dunhas 500 obras de arte”, existentes actualmente.

Por último intervino el alcalde, José Manuel Rey, que atendió a lo revolucionario de una idea como esta y se pronunció sobre la localización de los conciertos, tras las “denuncias presentadas”, en el parque Antón Varela, asegurando que “dous días son asumibles e que non causarán trastornos irrenunciables”.

Horarios

Este viernes abrirá el mercado a las 19.00 horas y después Sfhir leerá el pregón que dará paso a la música de Rubia&The Bandits, Futuro Alcalde y Adrasha. Los siguientes días se prolongará la actividad desde por la mañana, despidiéndose el domingo con el homenaje al músico Álvaro Lamas, en la calle Riego, en frente del mural en su memoria.

‘Pegadas no muro’, el estudio que faltaba en la escena actual La tarde de este miércoles sirvió de previa al festival, ya que en la Agrupación Artística Meninas de Canido se presentó el libro ‘Pegadas no muro’, un estudio inédito en el que participan 14 autores y ocho artistas, coordinado por las investigadoras de la USC Miriam Elena Cortés López y Patricia Cupeiro López, esta última además ferrolana.

Miriam E. Cortés López y Patricia Cupeiro López, coordinadoras de 'Pegadas no muro' luciendo portada y contraportada, con Eduardo Hermida Jorge Meis