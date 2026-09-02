El final de la campaña veraniega trae una subida del paro en Ferrol

La demanda de profesionales para el sector servicios se disparó durante los meses de junio y julio Jorge Meis

Ferrolterra despidió el pasado mes de agosto rompiendo su ‘racha’ de cinco meses consecutivos de descenso del desempleo. Así lo refleja el último informe del Instituto Galego de Estatística, publicado este miércoles, en el que las cifras de paro en las tres comarcas aumentaron un 2,1% respecto a las de julio, pasando de 8.020 a 8.196 personas sin un puesto de trabajo.

No obstante, cabe señalar que esta mensualidad está tradicionalmente marcada por una caída en la demanda de profesionales en el sector servicios –que sirve de contrapunto a los datos de contratación de junio y julio– por el final de la época estival. De hecho, en el último lustro, tan solo los años 2021 y 2022 cerraron agosto con un balance positivo de empleo, y de estos el segundo con un resultado muy marginal –tan solo una persona menos en paro respecto al mes anterior–.

El dato positivo, por tanto, se encuentra en la evolución del mercado laboral en comparación con las fechas previas al inicio de la temporada veraniega –antes del mencionado ‘boom’ de contratación–. A este respecto, el desempleo se mantiene un 2,35% por debajo del registrado en mayo (8.389), por lo que parte de la mejoría alcanzada durante la temporada alta ha logrado mantenerse. No obstante, no será hasta conocer el balance del presente mes de septiembre para saber si se trata de un hecho consolidado o un retraso en los despidos ligados a la temporalidad de esta época.

A nivel comarcal, de los tres territorios únicamente Ortegal cerró agosto con una mejoría respecto al mes anterior, aunque reducida, pasando de 383 a 381 personas sin trabajo (-0,5%). En cuanto a las restantes, el Eume presentó el mayor incremento porcentual, de un 2,8% –de 276 a 287–, mientras que Ferrol, al contar con un volumen poblacional más alto, destacó en el número de vecinos en situación de desempleo, que aumentó en 158 residentes –de 6.923 a 7.081, un 2,2% más que en julio–.

Por municipios, el informe del IGE muestra una mensualidad bastante alejada de los habitual, en tanto a que, en lugar de concentrarse el incremento únicamente en los concellos más grandes, estuvo más repartido. A modo de ejemplo, Ferrol y Narón, con 80 y 50 parados más, respectivamente, obtuvieron las cifras más altas por su cantidad de habitantes, pero áreas como Pontedeume o Valdoviño sumaron cinco y siete desempleados en agosto, unas cifras más elevadas de lo habitual.