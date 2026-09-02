El colectivo Extrarradios lleva a Ghorxa y Sicixia hasta la sala Urania: conexión Ferrol con Santiago de Compostela

Sicixia es un quinteto de metal de Santiago de Compostela Carlos Perina - La Vieja Guardia Metal

Tras dos meses de cambios en el equipo y en las instalaciones, la sala Urania reabrió sus puertas en plenas fiestas de Ferrol y en este momento ya están listos para recibir su primer concierto, uno por partida doble organizado por el colectivo de músicos de la comarca Extrarradios. Este sábado, a las 20.00 horas, actuarán el grupo ferrolano Ghorxa y la banda compostelana Sicixia.

Los locales repetirán con su mezcla de rock psicodélico, stoner, grunge y garage en este escenario que compartieron a finales de año con Window Pane y Mentah, esta vez junto a unos invitados que aportarán la nota metálica a la noche. Ambos lanzaron sus primeros trabajos discográficos en 2025: ‘Monstro’, de Ghorxa, y ‘Cascallos’, de Sicixia.