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Ferrol

El centro de salud de San Xoán da un paso más con la aprobación del convenio Concello-Sergas

El Sergas se compromete a ejecutar los trabajos de edificación del centro de salud con cargo a sus presupuestos

Redacción Ferrol
02/09/2026 22:07
Parcela que acogerá el centro de salud de San Xoán
Parcela que acogerá el centro de salud de San Xoán
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, dio cuenta este miércoles de la aprobación, en el seno de la Xunta de Goberno Local, del convenio de colaboración entre el Servicio Galego de Saúde –Sergas– y el Concello de Ferrol para la ejecución de las obras de construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de San Xoán.

Con este acuerdo, el Sergas se compromete a ejecutar los trabajos de edificación del centro de salud con cargo a sus presupuestos y el Concello de Ferrol asumirá los gastos de urbanización, así como el mantenimiento futuro de la parcela cedida.

El regidor local recordó que hace meses que se adquirió la finca en la que se ubicará el complejo, con una superficie bruta de 1.151 metros cuadradados por un importe de 387.200 euros. Con esta infraestructura sanitaria, que construirá el Sergas, se solucionarán los problemas de insuficiencia de instalaciones sanitarias en el populoso barrio de San Xoán.

La distribución prevista del suelo y su edificación pasa por una superficie edificable total de más de 600 metros cuadrados por cada planta para un aprovechamiento en B+3 y en torno a los 300 metros cuadrados en uso del bajo cubierta.

Por otra parte, la zona situada alrededor de esta parcela es estratégica, como destacó Rey Varela, tanto por su centralidad como por su cercanía a otros servicios esenciales, con acceso próximo al aparcamiento disuasorio existente en el área y a las previsiones de futuro desarrollo urbanístico, que también incluirán un campo de fútbol y un local social

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