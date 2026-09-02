Aspaneps celebra su “45+1” aniversario en un acto previsto para el mes de octubre

Sesión en la que se decidió que Aspaneps preste el servicio de Atención Temprana en la Mancomunidad AEIG

La Asociación de Nais e Pais de Nenos e Nenas con Problemas Psicosociais (Aspaneps) celebra este año su 46 aniversario –45+1– con una serie de actividades específicas.

Así, está previsto que el próximo 16 de octubre se organice una actividad en la sede local de Afundación, en la plaza de la Constitución.

Desde la entidad recuerdan que “45+1 años dan para mucho, para historias, aprendizajes, personas, familias, proyectos y, sobre todo, para una trayectoria construida junto a muchas personas que han formado y forma parte de Aspaneps”. Por todo ello, invitan a la sociedad ferrolana y de la comarca a tomar parte de la actividad que se presenta como una mañana con varias mesas redondas y ponencias en la que “recorreremos la historia del centro desde diferentes perspectivas, contando con personas que han trabajado, colaborado y contribuido a construir nuestra entidad a lo largo de estos años”.

Desde Aspaneps también añaden que abrirán “espacios de reflexión sobre temas que siguen siendo fundamentales en nuestro día a día, como discapacidad, infancia y juventud, mirando no solo hacia el camino recorrido, sino también a los retos que todavía tenemos por delante”.

En el acto que se va a celebrar en Afundación contarán también con la participación de Gabriela Medín, psicoanalista, que ejercerá de ponente.

La inscripción para asistir a esta cita puede hacerse a través de su pefil de Instagram, escaneando el QR del cartel que adjuntan en la publicación de este evento, del 1 de septiembre.

Aspaneps también recuerda en sus redes que, como asociación sin ánimo de lucro que es, las personas que quieran contribuir con su acción pueden hacerse socios, aportando una cuota fija, bien realizando donaciones a través de Bizum (11389) o comprando productos hechos en su taller ocupacional.