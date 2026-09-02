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Ferrol

Abierto el plazo de inscripción para una nueva jornada de pesca en el puerto de Ferrol 

Se desarrollará el próximo 26 de septiembre

Redacción Ferrol
02/09/2026 22:31
Una de las anteriores jornadas de pesca
Archivo
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La Autoridad Portuaria de Ferrol abre este jueves 3 y hasta el próximo día 10 de septiembre el plazo de inscripción para participar en una nueva Jornada de Pesca, que se celebrará el 26 de este mes en el espigón exterior del puerto interior de Ferrol, en Curuxeiras, contando un año más con la colaboración de la Sociedad de Pesca Riomar Ferrol.

 La jornada se desarrollará entre las 9.30 y las 13.00 horas y en ella podrán participar jóvenes de entre 14 y 18 años. La actividad es de carácter gratuito y tiene un límite de plazas de 40 participantes que deberán anotarse previamente. 

Tanto el programa de la jornada como el formulario de inscripción –que deberá remitirse a puertoyciudad@apfsc– están disponibles en la web de la Autoridad Portuaria, www.apfsc.com.

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