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Diario de Ferrol

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Ferrol

Una gran pelea en el centro de Ferrol moviliza a la Policía Local

Los implicados, sobre una veintena de jóvenes, se dispersaron una vez llegaron los agentes

J. Guzmán
J. Guzmán
01/09/2026 11:03
El incidente se resolvió con la llegada de los profesionales
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Efectivos de la Policía Local de Ferrol tuvieron que desplazarse esta mañana hasta el barrio de A Magdalena tras registrarse una gran pelea entre una veintena de jóvenes de la ciudad. El incidente, según detallaron fuentes municipales, tuvo lugar en torno a las 07.50 horas en la intersección de las calles Real y Carmen.

Así, tras recibir el aviso por parte de un vecino, la central del 092 movilizó hasta el lugar varias patrullas del servicio municipal, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 por precaución. Afortunadamente, el enfrentamiento se detuvo en cuanto los policías llegaron al lugar, dispersándose la muchedumbre en cuestión de minutos.

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