Un estudiante ferrolano desentraña las claves para permanecer en un empleo

El autor del trabajo, Montero Barros, fue tutorizado por el profesor José María Rolón Varela, de Ciencias do Traballo Cedida

Ya graduado en Relacións Laborais e Recursos Humanos por la Universidade da Coruña, el ferrolano Iván Montero Barros acaba de obtener una matrícula de honor en su TFG, una investigación en la que se estudia cuáles son los factores que incluyen en la decisión de permanecer en una organización. Que el salario no lo es todo es solo una de las principales conclusiones de esta propuesta, que destaca por aplicar el concepto de ‘customer journey’ al ámbito laboral.

El término que utiliza en su trabajo Montero Barros es el de ‘employee journey’, inspirado por el término que se refiere al recorrido de una persona consumidora, desde que identifica una necesidad hasta que se convierte en cliente o en promotor de una marca. Así, en el estudio ‘Máis alá do salario: do desexo do consumidor ao compromiso do empregado’ se analiza el período desde que se tiene el primer contacto con la organización y el proceso selectivo hasta su incorporación, desarrollo profesional, fidelización y, finalmente, la salida de la empresa.

Por lo tanto, el texto parte de la idea de que los mecanismos psicológicos que influyen en el consumo también pueden ayudar a comprender la percepción, vivencia y valoración de la relación con una entidad.

“Reter talento non é só ofrecer unha boa remuneración económica. É construír unha experiencia laboral na que as persoas se sintan valoradas, escoitadas e parte dun proxecto común”, explica Iván Montero Barros, que defendió su TFG durante este mismo verano en la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol.

Uno de los aspectos que destaca esta investigación es la importancia de que la promesa transmitida durante el proceso de captación de talento, promocionando una imagen atractiva de la empresa como un espacio ideal para trabajar, se corresponda después con la vivencia real de la persona en su día a día. Es decir, la ‘marca’ que busca un empleado o empleada puede atraer talento pero es la experiencia laboral la que condiciona la consolidación del vínculo.

Riesgos éticos

Otra de las ideas expuestas corresponde a la posibilidad de aplicar la psicología y neurociencia al ámbito de la gestión, analizando técnicas como por ejemplo la ‘premortem’ o el ‘abogado del diablo’, orientadas a cuestionar decisiones y reducir determinados sesgos cognitivos. Sin embargo, incorporar una mayor comprensión de cómo las personas piensan, sienten y reaccionan ante diferentes situaciones también abre un importante debate ético.

La neurociencia, el análisis de datos y la inteligencia artificial pueden facilitar el diseño de experiencias laborales más personalizadas, aunque también introducirían determinados riesgos relacionados con la privacidad, la autonomía, la dignidad y la posible manipulación de los empleados y empleadas.