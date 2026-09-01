‘Todas as ideas contan’ en curso: novas para a igualdade de xénero no Campus Industrial de Ferrol
Xa está en marcha este campamento, a cargo de docentes de Gazapo, que nace dun estudo feito nesta cidade arredor da conciliación
Un total de 15 nenas e nenos de seis a once anos están a estrear o primeiro campamento que impulsa a Oficina para a Igualdade de Xénero –OIX– da Universidade da Coruña –UDC–, e o fai na nosa cidade, pensando nas necesidades de conciliación que se atoparon entre as familias ao remate do verán. Esta proposta, que se inaugurou este luns 31, coincide coa implantación, este mesmo martes 1 de setembro, dun novo cambio organizativo polo que o nomeado servizo pasa a depender da Vicerreitoría do Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, ampliando así as competencias a partir deste curso 2026/27.
‘Todas as ideas contan’ é como se deu en chamar esta iniciativa da OIX, que se prolongará até a véspera do inicio do curso escolar, o próximo martes 8, en referencia a que “moitas veces para dar solución a un problema non hai unha única resposta”, explica Pablo Arribas, director técnico de Gazapo, que é a escola multidisciplinar de Narón que se ocupa do campamento. Así, ponse sobre a mesa a importancia da curiosidade e da experimentación para acadar calquera resultado, ao mesmo tempo que se promove a igualdade dende as idades máis temperás. “Son quince cerebros que funcionarán diferente”, destacou o profesor, que ademais fai fincapé nun contexto no que “segue a haber moitas menos mulleres en carreiras técnicas e de enxeñería que homes”.
“Queremos que as persoas que estudan e traballan na Universidade, pero tamén a sociedade en xeral, sintan que o Campus atende as súas necesidades familiares e persoais”, sinalou Ana Ares, que co comezo deste novo curso amplía as súas competencias en materia de igualdade e diversidade, e pasa a ser nomeada vicerreitora do Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social.
Boa parte dos nenos e nenas inscritos son fillos ou fillas de membros da comunidade universitaria, aínda que tamén hai algúns casos nos que non existe unha vinculación directa. Outros teñen participado nos campamentos tecnolóxicos de verán que organiza o Campus Industrial de Ferrol nos meses de xuño e xullo, en actividades anteriores de Gazapo ou incluso resultaron ser compañeiros de colexio, caras coñecidas que dan conta de que “o grupo vai funcionar”, celebrou Pablo Arribas durante a primeira xornada.
Iniciativa
“Este ano fixemos unha pequena diagnose dentro do Campus de Ferrol para ver as necesidades de conciliación”, relata a directora da Oficina para a Igualdade de Xénero, María José Abad, que aínda que van cinco meses dende que comezou a cubrir este cargo por mor dun permiso de maternidade xa leva na OIX como subdirectora dende o ano 2020. Entre os resultados obtidos desta avaliación, “unha das cousas que vimos é que, por exemplo, na primeira semana de setembro, antes de que empece o cole, as persoas que teñen nenos e nenas de curta idade vían esa necesidade de ter algunha actividade que lles permitise conciliar o seu traballo co coidado desas crianzas”, que pola contra, si dispoñen dunha grande oferta nos meses anteriores.
Con este campamento aténdese así a “un dos puntos importantes” do III Plan de Igualdade da UDC, que permanecerá vixente até o remate de 2027, como “é favorecer a conciliación entre a vida profesional e a vida persoal dos membros da comunidade universitaria”, sinalou a directora da OIX. María José Abad concretou que, a pesar de que os eixos de actuación que recolle este documento son moi similares aos da anterior versión, neste eido da compatibilización do mundo laboral coa “crianza de menores” amplíase o concepto e “fálase tamén de benestar e de corresponsabilidade entre homes e mulleres”.
“Se ten éxito e as familias usuarias do campamento quedan contentas, intentaremos repetir dentro do que poidamos no ano que vén”, apunta a directora, destacando que se trata dun proxecto “cofinanciado a través dos fondos do plan ‘Corresponsables’ da Xunta”, que ao mesmo tempo emprega fondos do Ministerio de Igualdade e permite ás familias participar cunha tarifa de entre 80 e 95 euros.
Gazapo
As actividades que se inclúen en ‘Todas as ideas contan’ comparten o feito de desenvolver a creatividade. Por exemplo, no primeiro día, os nenos e nenas elaboraron o logo do campamento e insignias para identificarse a si mesmos, do mesmo xeito que tamén construirán estruturas que requiran estabilidade ou farán exercicios de expresión plástica nos que, “en lugar de utilizar o que se usa normalmente (pinceis, rotuladores...) decidimos darlle unha volta para crear os nosos propios sistemas de estampación”, resalta Arribas.
O labor do profesorado de Gazapo, mestres especializados en distintas disciplinas como “a innovación pedagóxica, a psicoloxía infantoxuvenil ou o desenvolvemento do talento”, entre outras, distínguese por afrontar actividades, a priori, convencionais, “dunha forma diferente”. A raíz desta particularidade xurdiu o vínculo entre o Campus Industrial de Ferrol e a escola, que conta cunha ampla experiencia coas competencias STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas).
“Non só son contidos, é unha metodoloxía, unha forma de traballar experimentando, tendo en conta moito a ciencia, porque igual non te das conta, pero cando estás facendo un debuxo hai simetrías, proporcións, mezclas de cores...”, explicou o director técnico de Gazapo, un centro que xa se encargou doutras tarefas nesta área universitaria como a First Lego League ou Espazo Compartido, un proxecto que serve “para capacitar a persoas con discapacidade e autismo”, neste caso maiores de idade.
Oficina para a Igualdade
Tal como lembrou María José Abad, por lei (LOSU), é obrigatorio que calquera universidade pública dispoña dunha unidade como a OIX, tamén centrada en materia de diversidade, que neste caso concreto ten o obxectivo de “velar polos principios de igualdade entre a comunidade universitaria e tamén dar formación e asesoramento na introducción da perspectiva de xénero, tanto no plano docente como na investigación”.
Aplicar a perspectiva de xénero na docencia significa revisar os contidos mesmos, incorporando “aportacións moito máis plurais, non só de homes senón tamén de mulleres” e tamén “formar persoas” que ademais traballarán en sociedade. Da mesma maneira, a directora da OIX declarou que este punto de vista no eido da investigación aumenta a calidade dos traballos ao contemplar aspectos que, pola contra, ignoraríanse, apuntando casos que teñen que ver coa medicina ou “os sistemas de seguridade nos coches e de retención infantil, que iso tamén foron exemplos de introdución da perspectiva de xénero en proxectos de investigación que teñen como resultado unha ciencia de calidade para todas e todos”, manifestou.
Á OIX da UDC poden chegar dende solicitudes de información de medidas de conciliación até cuestións máis puntuais arredor de actividades formativas ou outras iniciativas como o Concurso de Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero Ángeles Alvariño ou o premio María Balteira de Creacións Artísticas, pasando tamén por “queixas sobre actitudes machistas, entre compañeiros ou ás veces de docentes cara o alumnado”. Neste punto entra a función de poñer en práctica o Protocolo da UDC para a prevención e protección fronte ao acoso sexual e/ou sexista, unhas pautas que requiren avaliar cada caso individualmente, sempre “baixo unha estricta confidencialidade”, con vistas a acoller, asesorar e, en caso de necesitalo, acompañar á víctima para que poida desenvolver a súa actividade na Universidade co menor trastorno posible.