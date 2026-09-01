Obdulia Taboadela releva a Abalde en la Subdelegación del Gobierno

Obdulia Taboadela, Pedro Banco y Julio Abalde Quintana

El traspaso de la Subdelegación del Gobierno de Julio Abalde a Obdulia Taboadela, se oficializó este lunes en un acto que presidió el delegado del Gobierno, Pedro Blanco. Taboadela, que ya había sido subdelegada en 2004, asumirá en los próximos días las funciones que le corresponden. Mientras tanto, Abalde se dispone a disfrutar de su jubilación, tras haber cumplido los 70 años.

El subdelegado saliente hizo un repaso de su año al frente de la Subdelegación que asegura que ha sido “una etapa corta pero muy intensa. Si tengo que resumirlo, diré que no fue un mandato de despacho” y recuerda que visitó el 50% de los municipios de la provincia. Abalde repartió agradecimientos y reconocimientos, pero muy especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que consiguieron, asegura que eventos muy complicados, como el eclipse, se desarrollaran sin sobresaltos.

El ya exsubdelegado del Gobierno, que durante gran parte de su carrera fue profesor y rector de la Universidad, asegura que no tiene planes para su jubilación, y que se limitará a disfrutar de un merecido descanso y atender a su familia, algo para lo que no siempre le han dejado tiempo sus obligaciones.

Movimientos internos

Pero, dado que el propio Pedro Blanco había anunciado que abandonará su puesto de delegado del Gobierno en abril, para presentarse a alcalde de Santiago, esta situación no deja de ser provisional. Es muy probable que Taboadela asuma el cargo de delegada en funciones, de una forma parecida a como ya lo hizo José Manuel Pose Mesura con Antón Louro en 2011. De ser así, Taboadela sería la primera mujer que ocupara el cargo de delegada del Gobierno en Galicia, aunque sea en funciones.

Por supuesto, la nueva subdelegada del Gobierno ha tenido que abandonar su anterior puesto en el Congreso de los Diputados, y esto también es relevante políticamente hablando, puesto que es Diego Taibo, del PSOE de Culleredo, el siguiente en la lista para sustituírla. Culleredo es uno de los municipios donde se juega la Diputación, aunque fuentes consultadas ponen en duda que Taibo llegue a aceptar habida cuenta que faltan nueve meses para las generales y que ahora mismo se encuentra algo apartado de la primera fila de la actividad política. Solo si le prometieran continuidad con un buen puesto en las listas de 2027 tendría sentido que aceptara.

De rechazarlo, el siguiente en la lista es Jorge Domínguez, concejal de Corcubión, y responsable comarcal del PSOE Costa Atlántica. Es uno de los pocos feudos socialistas en la provincial, dado que es el único partido social con mayoría clara de votantes socialistas y permitiría posicionarlo de cara a la Diputación.