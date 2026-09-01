Los drones hicieron surcar el cielo a la F-111 con las Meninas y el Makako surfeando

Fuegos artificlales de colofón de las fiestas Cedida

Un año más la cita del fin de fiestas de verano fue en el muelle. Música, color y luces es el resumen de una noche que, como ya es tradición, se deja para un elemento que viene a sustituir a los conciertos que coparon la programación en los últimos días, la verbena.

Se rinde así homenaje a las orquestas, eso sí, de las más destacadas del panorama actual.

En sesión tarde-noche fue posible disfrutar de una de las habituales, París de Noia, que actuó en la zona portuaria para deleite de cientos de personas que aprovecharon el día de San Ramón para despedir extraoficialmente el verano y, si bien la fiesta comenzó un poco después de los previsto, a medida que las horas iban pasando fueron a más los asistentes, que se multiplicaron ante el inicio del espectáculo de drones.

Concierto de la orquesta París de Noia EMILIO CORTIZAS

La multitud que acudió a la verbena no quiso perderse esa otra gran tradición del San Ramón ferrolano, los fuegos, que en su día contaron con la coletilla de ‘de Amboage’ y que ahora, en Curuxeiras y lanzados desde una embarcación, siguen funcionando como colofón festivo, pese a que ahora es la música la que cierra la programación –ayer fue La Misión la que despidió los festejos en honor en el día de San Ramón–.

Pasadas las ocho y media, comenzó el “peregrinaje” hacia la zona portuaria, primero de los aficionados a la música de la París de Noia, y después, tomando posición para poder disfrutar de los fuegos y, previamente, del espectáculo de drones, desde puntos tan “clásicos” como el baluarte o el propio muelle de Curuxeiras.

Menina Cedida

Las ovaciones y los aplausos volvieron a escucharse a medida que se vieron en el cielo figuras tan representativas e icónicas de la ciudad como las Meninas de Canido, el Makako surfeando, las grúas o la F-111, que surcó el cielo por primera vez. El feliz Ferrol no faltó en una secuencia de figuras y movimientos que asombraron a los espectadores, con guiños a la victoria en el Mundial y antes del colofón, la luz y color que nunca cansa, la de los fuegos artificiales.

Espectáculo de drones Cedida

El buen sabor de boca del espectáculo pirotécnico y especialmente de los drones continuó para los más animados con otro, el musical. La Misión puso a bailar a ritmo de rock, pop y temas de verbena a los que despidieron las fiestas por todo lo alto.

Quienes se perdieron en directo el espectáculo de drones y fuegos lo disfrutaron a través de youtube, con unas 1.200 personas pendientes del evento.