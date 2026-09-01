La previa de las Meninas de Canido se celebra este miércoles con la presentación de ‘Pegadas no muro’
El programa de este año se presentará por la mañana en el Museo de Historia Natural de Ferrol
Las Meninas de Canido, cuya programación se dará a conocer este mismo miércoles 2, celebrarán durante la tarde un primer encuentro en forma de previa. Se trata de la presentación del libro de Patricia Cupeiro López y Miriam Elena Cortés López ‘Pegadas no muro. Cultura urbana e arte nas rúas’, una investigación pionera sobre el arte callejero perfecta para abrir boca al festival, que es precisamente uno de los protagonistas de esta obra, y tendrá lugar desde el viernes
El acto se celebrará este miércoles a las 19.30 horas en la Agrupación Artística Meninas de Canido (calle Barrié de la Maza 9-11), una vez ya conocido el programa en el Museo de Historia Natural, a las 12.30. En ‘Pegadas no muro’ participan 14 autores de distintas áreas y ocho artistas, entre los que figura Ferrol Mola y Edu Hermida.