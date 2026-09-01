Gobierno y Xunta, “alineados” para que el proyecto chino de SAIC se instale en el puerto ferrolano

Llegada de los coches de SAIC al Puerto Exterior de Ferrol Daniel Alexandre

El Gobierno está “muy alineado” con la Xunta para sacar adelante el proyecto del fabricante chino SAIC Motor en Ferrol.

Así lo señaló este martes el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, en una visita a Santander – participa en el Encuentro de la Economía Digital y de las Telecomunicaciones, organizado por la patronal de la industria digital Ametic–, poniendo así coto a las dudas sembradas por la proximidad de los terrenos elegidos al Arsenal militar y a Navantia.

García Brustenga, como recoge la agencia EFE, se mostró “muy optimista con este proyecto”, aunque advirtió que deben cumplirse “todos los pasos” para que llegue a buen término.

De este modo, el secretario de Estado explicó que España afronta un nuevo ciclo de inversiones chinas en sectores de tecnología avanzada, si bien reconoció que las diferencias culturales dificultan en ocasiones las negociaciones. Indicó así que “ellos vienen con mucha prisa, pero Europa trabaja haciendo bien las cosas” y, en este sentido apuntó que será necesario analizar si el proyecto puede afectar a infraestructuras de defensa y garantizar que impulse la cadena de valor y las pymes del territorio, genere empleo y haga un uso adecuado del espacio disponible.

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Aun así, García Brustenga, aseguró que la administración general y la autonómica apuestan por el inversor chino y la defensa de lo que resulte más beneficioso para el proyecto.

También sobre la idoneidad de que el proyecto se instale en Ferrol habló estos días el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que indicó que “lo que está claro es que para Ferrolterra, que tiene unos porcentajes todavía de paro muy importantes, que tiene un problema de falta de industrialización muy importante, es una ocasión que conviene no perder en ningún caso”, al tiempo que apuntó que “el Gobierno de España, que es al que le corresponde la seguridad de nuestro país, tiene argumentos suficientes para facilitar y para autorizar esa ubicación en ese lugar”.

Ya la ministra Margarita Robles indicó el mes pasado que el Ministerio de Defensa no tendrá problema en emitir un aval favorable a la construcción de la fábrica en la zona portuaria prevista de Ferrol.