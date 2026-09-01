FeC acusa al gobierno local de mantener una actitud pasiva ante los destrozos de los maderistas

Lamenta que no se estén tomando medidas contra los infractores Jorge Meis

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) cargó este mediodía contra el gobierno local, al que acusa de mantener una actitud pasiva ante los presuntos destrozos que están causando los maderistas en carreteras y caminos del rural ferrolano.

Por medio de un comunicado, la formación afirmó que, “nestas últimas semanas”, numerosos vecinos de áreas con estas explotaciones se han puesto en contacto con ellos para denunciar “a falta de resposta” del Concello a esta situación, poniendo como ejemplo el entorno de la Feira do Dous, en Serantes, o el Camiño da Chamosa, en Brión. A este respecto, la agrupación asegura que varias empresas del sector están empleando los permisos de trabajos puntuales que expide la Xunta “como salvoconducto para incumprir os sinais de restricción de tonelaxe máximo”, lo cual se ve agravado, afirma, por “a falta dunha ordenanza municipal”.

Así, detallan que en muchas horas con una restricción de 15 toneladas circulan camiones que pueden superar las 40. “Cando o control era real e efectivo, as cargas e descargas facíanse en pequenos tractores ata o punto autorizado”, afirma la agrupación, insistiendo en que, sin la necesaria supervisión, las carreteras están resultando severamente dañadas.

También a modo de ejemplo señalaron la pista que conecta Brión con Valón, la cual, afirman, apenas un año después de ser reparada presenta ya “importantes desperfectos”. De este modo, además de redactar una nueva normativa para esta clase de actividades, desde la formación se aboga por realizar una campaña disuasoria con las pertinentes propuestas de sanción.