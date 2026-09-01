Marcide CHUF Jorge Meis

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia sigue haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a donar a los espacios fijos de referencia y también a las diferentes unidades móviles desplazadas por los diferentes municipios de Galicia.

Desde ADOS actualizaban en las últimas horas el semáforo de carencias de sus bancos de sangre y alertaban de la necesidad concreta de sangre de los grupos A+ y 0+, animando a la población con estos tipos a colaborar.

La entidad también informaba que durante esta jornada de martes 1 de septiembre el servicio continuo que funciona en el hospital Arquitecto Marcide permanecerá cerrado en la referida jornada. De modo que las personas interesadas en donar deberán aguardar para otro día o desplazarse a las unidades móviles, que regresarán en los próximos días a la zona, en concreto una de ellas estará este miércoles en As Pontes.