Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanidad

El local de donación de sangre del Marcide permanecerá cerrado 

Montse Fernández
Montse Fernández
01/09/2026 13:18
Marcide CHUF
Marcide CHUF
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia sigue haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a donar a los espacios fijos de referencia y también a las diferentes unidades móviles desplazadas por los diferentes municipios de Galicia.

Desde ADOS actualizaban en las últimas horas el semáforo de carencias de sus bancos de sangre y alertaban de la necesidad concreta de sangre de los grupos A+ y 0+, animando a la población con estos tipos a colaborar.

La entidad también informaba que durante esta jornada de martes 1 de septiembre el servicio continuo que funciona en el hospital Arquitecto Marcide permanecerá cerrado en la referida jornada. De modo que las personas interesadas en donar deberán aguardar para otro día o desplazarse a las unidades móviles, que regresarán en los próximos días a la zona, en concreto una de ellas estará este miércoles en As Pontes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620