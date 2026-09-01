El Consejo de Ministros aprueba el “eje” energético entre Maciñeira y Narahío

El proyecto también incluye la construcción de una central de bombeo hidráulico reversible Jorge Meis

El Boletín Oficial del Estado (BOE), en su edición de este martes, recogió el acuerdo del Consejo de Ministros en el cual se aprueba el desarrollo de un “eje” energético entre las subestaciones de Maciñeira, en el término municipal de As Pontes, y de Narahío, en San Sadurniño. La actuación, enmarcada en las medidas de recuperación económica e industrial en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, supondrá una inversión cercana a los 40 millones de euros y contará con una potencia instalada de 400 megavatios.

Tras conocerse la resolución, el alcalde pontés y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, celebró la noticia, afirmando que era “importantísima para toda a comarca”, recordando que “vai poder dispoñer dun nó enerxético” frente a la situación de emergencia eléctrica que se está viviendo en muchos puntos de España. En este sentido, el representante incidió en que se están dando casos de industrias, promociones urbanísticas o centros de datos “que non se montan por falta de subministro”.

“Nas Pontes e na comarca de Ferrol iso non vai suceder. Hai dous nós, que son Maciñeira enlazado con Narahío e que supón preto de 40 millóns de inversións e que garante un ‘torbellino’ de subministro enerxético de 400 megavatios para calquera iniciativa que requira un consumo alto de enerxía e vai permitir tamén a instalación de máis fontes renovables”, explicó González Formoso. De hecho, el regidor avanzó que la infraestructura contará “por fin” con una central de bombeo hidráulico reversible “que terá garantidos até 1.000 MW de capacidade de evacuación e case 800 para novas iniciativas eólicas nas que, iso si, esperamos ter participación o Concello das Pontes”.

A este respecto, el representante recordó que el acuerdo existente entre el gobierno local y Endesa contempla que el primero “sexa partícipe” de la sociedad que se creará para la gestión de estas infraestructuras energéticas “cun retorno directo dos beneficios, xa non só en creación de emprego ou de impostos, senón tamén en parte das ganancias obtidas”. De igual modo, el presidente del organismo provincial admitió que la tramitación estaba siendo más “lenta” de lo deseado, pero que todos los pasos que se están dando son “de moito peso”.

“O importante é que os recursos económicos xa están asignados nos orzamentos do Estado; está na planificación enerxética nacional; e agora publicado no BOE”, sentenció Valentín González, mostrándose esperanzado de que, en un futuro próximo, “saia a concurso” el mencionado nudo, “que permitirá adxudicar esas tres capacidades a proxectos que xeren emprego e que se comporten como deben na súa implicación social”.