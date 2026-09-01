El A-61 'Intermares', con base en A Graña, durante una de sus travesías Armada

El Ministerio de Defensa, a través de la Armada, y el de Agricultura han anunciado que prolongarán hasta 2030 su colaboración para la gestión del Buque Escuela y de Cooperación Pesquera (BEDP) 'Intermares'.

El BECP 'Intermares', con base en la estación naval de A Graña, en Ferrol, se ha consolidado como una plataforma de formación y cooperación internacional en materia pesquera. Es por ello que el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han suscrito una nueva adenda al acuerdo sobre el mantenimiento y explotación del buque escuela, que permitirá prolongar durante otros cuatro años, hasta el 30 de agosto de 2030, la colaboración entre ambos departamentos, para su gestión y utilización compartida.

La adenda ha sido firmada por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante general Antonio Piñeiro, en representación del Ministerio de Defensa y por la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, en representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con esta prórroga se da continuidad al acuerdo de 2022 y al modelo de colaboración iniciado en 2018, que permite aprovechar las capacidades del buque durante todo el año para atender las necesidades de ambos departamentos y optimizar el uso de esta unidad, una infraestructura pública especializada.

Así, indican desde la Armada, la renovación por otros cuatro años aporta estabilidad a esta colaboración y permitirá anticipar necesidades, organizar campañas y actividades formativas y reforzar la cooperación con instituciones nacionales e internacionales.

Formación y cooperación

El BECP 'Intermares' se ha consolidado como una plataforma de referencia para la formación y la cooperación en el ámbito marítimo-pesquero. Sus instalaciones permiten reproducir las condiciones reales de trabajo a bordo y desarrollar formación práctica dirigida al sector pesquero, contribuyendo a la incorporación de nuevos profesionales al sector y el relevo generacional. En este sentido, el pasado mes de julio el BECP 'Intermares' acogió en Vigo un curso de “Artes de Pesca y Tecnología Pesquera” dirigido a facilitar la formación e integración laboral de población inmigrante en el sector pesquero.

Sus instalaciones permiten reproducir las condiciones reales de trabajo a bordo

En el ámbito internacional, el buque desarrolla actividades de capacitación y cooperación en colaboración con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como con otras instituciones nacionales e internacionales y autoridades de terceros países.

La continuidad de la colaboración entre ambos ministerios permitirá seguir aprovechando las capacidades del 'Intermares' como instrumento para la formación de profesionales, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional en favor de una pesca sostenible.