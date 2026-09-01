Concentración en la plaza de Armas de Ferrol, en apoyo a Ceuta

El acto se desarrolla en las ciudades ante los Ayuntamientos Archivo

Este miércoles 2, a las ocho, hay convocadas 706 concentraciones por Ceuta en 71 provincias de España, con la plaza de los Ayuntamientos como lugar de referencia.

Ferrol no quedará al margen de estas convocatorias, y desde el ejecutivo de José Manuel Rey se ha hecho un llamamiento a la participación en este acto, convocado, además, desde la Federación Española de Municipios y provincias, que preside María José García-Pelayo.

“Ferrol está con Ceuta y es impensable lo que ha sucedido y lo que está sucediendo”, indicó el alcalde de Ferrol, haciendo hincapié, además en que el objetivo del acto reivindicativo es transmitir a los ceutíes el mensaje de que “no están solos” y que “les vamos a seguir apoyando”.

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Aunque la convocatoria no ha sido unánime y ha habido críticas y formaciones que se han desmarcado explícitamente de la convocatoria –PSOE, BNG y FeC, además de sindicatos como la CGT en Navantia, que animan a no acudir–, desde la propia FEMP su presidenta ha incidido en la necesidad de evitar la confrontación y hacer prevalecer “el sentido común, la humanidad y la solidaridad con la ciudad, porque lo que le ocurre a Ceuta le ocurre también a España”, llamando a “trabajar juntos para dar solución a la situación de la Ciudad Autónoma”.

Unas palabras que el regidor ferrolano ha hecho suyas, animando a la participación en el acto en la jornada en la que se conmemora precisamente el Día de Ceuta, buscando una “marea” de solidaridad con la Ciudad Autónoma.

La convocatoria busca el respaldo a los vecinos ceutís “por lo que están sufriendo” y para “ser conscientes del momento histórico que tanto Ceuta como España están viviendo actualmente”.

Solidaridad

La concentración de Ferrol tiene el apoyo explícito del Partido Popular y también se ha sumado el sector empresarial.

Desde Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer) se ha instado a los vecinos de la urbe naval a participar en la movilización de esta tarde, que se espera multitudinaria.

Desde Cofer se indica que se trata de una muestra de solidaridad con Ceura, su ciudadanía, empresas y trabajadores “porque el apoyo y la solidaridad también construyen territorio”