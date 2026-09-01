Diputación y USC trabajan en el cementerio de Serantes en la localización de fosas

Pequeño santuario en recuerdo de las víctimas Emilio Cortizas

El grupo de investigación Historia Agraria e Política do Mundo Rural (Histagra) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en colaboración con la Diputación de A Coruña, inició este martes en el cementerio parroquial de Serantes los trabajos de cata arqueológica para la localización de una fosa en la que se enterraron víctimas de la represión franquista. El proyecto, basado en el trabajo realizado por la historiadora Lucía Santiago, tiene como objetivo encontrar y delimitar esta tumba común como paso previo, de ser posible, a la recuperación e identificación de los asesinados.

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Así, los trabajos se están realizando en una franja de terreno del ala este del camposanto, tras el área de nichos, en un punto que ya ha sido adoptado por muchos familiares de las víctimas como la localización de la fosa –de hecho, parte de las labores consisten en la catalogación y retirada temporal de los pequeños santuarios colocados por estos últimos en recuerdo de los represaliados–. La actuación, que según relataron sus responsables avanza lentamente para no alterar el día a día del cementerio, se extenderá hasta el 11 de septiembre, si bien se estima que el 9 podrían tenerse los primeros resultados.

Visita

De este modo, el presidente de la Diputación, Valentín González, junto con la responsable del área de Dereitos Civís del organismo provincial, Sol Agra, visitaron el camposanto ferrolano con motivo del inicio de la cata y para reunirse con el equipo investigador. Durante su intervención, el también alcalde de As Pontes incidió en la importancia “de poñer en valor unha memoria democrática que necesita fortalecerse”, para lo cual no se debe “deixar atrás a nadie, ningún recordo vivo sen resolver”.

Excavación de la fosa Emilio Cortizas

A este respecto, el representante señaló que, según el estudio previo, se estima que podría haber hasta 197 víctimas enterradas en Serantes, “persoas con nomes e apelidos, con familias obsesionadas con que non se perda a lembranza ou ningunha referencia física daquela persoa que foi o teu bisavó, o teu avó, o teu pai, o teu irmán ou o teu amigo”. Asimismo, González Formoso apuntó que la de Serantes es una de las tres intervenciones que está realizando Histagra junto con una ya completada en Beira, en Carral –donde se localizaron cuatro cuerpos, de los cuales se pudo recuperar dos– y otra que se iniciará próximamente en Boisaca, en Santiago.

Por su parte, la diputada Sol Agra apuntó que estos trabajos son posibles gracias a una subvención de 150.000 euros del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para actuar “nas grandes fosas de Galicia”. “Esta de Ferrol probablemente sexa a máis difícil porque houbo moitos movementos no cemiterio e por iso parécenos importante recordarlle ás familias que estamos intentando recuperar os corpos”, explicó, relatando que son labores muy complejas por la cercanía de los nichos, pero que a su vez es algo especialmente relevante para la ciudadanía en general de cara a conocer, por ejemplo, “o ‘modus operandi’ dos fascistas cando entraron aquí en 1936”.

Lucía Santiago explicando como se ejecutará la cata Emilio Cortizas

En esta línea, la representante incidió en que en la comunidad “non houbo unha guerra, unha batalla, senón unha represión fortísima”, que en el caso de Ferrol significó jornadas en las que se cometieron hasta 20 asesinatos al día. Asimismo, recordó que, “ao estar aquí o destacamento militar, moitos deses militares, foron patriotas porque en lugar de unirse aos golpistas mantiveron a súa promesa e o seu xuramento de defender a República”, incidiendo en que no solo se buscaba “recuperar os corpos”, sino también “as historias de valentía” de quienes murieron “polos valores democráticos”.

Cambios

Por parte del equipo investigador, el catedrático de la USC, Lourenzo Fernández, incidió también en la complejidad de la cata por los grandes cambios que se realizaron en el cementerio desde 1936 y en la importancia de esa memoria conservada por las familias de la víctimas que ha sido clave en su labor. De igual modo, apuntó que se trata de un trabajo multidisciplinar en el que están colaborando muchos grupos diferentes, agradeciéndoles a todos ellos su esfuerzo.

El presidente de la Diputación, Valentín González Emilio Cortizas

Finalmente, Lucía Santiago relató que esta cata era “a continuación” de un profundo estudio histórico previo “no que intentamos determinar cantas persoas foron inhumadas neste cemiterio dende 1936 ata 1942”, explicando que la documentación disponible, así como los testimonios orales y escritos que se conservaron, fueron ampliando la cifra hasta fijarla en los mencionados 197.