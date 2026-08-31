Una misa para la esperanza: Retransmisión de Radio María desde la capilla de las Esclavas, cuyo futuro está en el aire

Una de las religiosas rezando en el interior del templo ante el Santísimo Jorge Meis

A comienzos del mes de agosto saltaba la noticia, una vez más, de que las Esclavas del Santísimo Sacramento y la Inmaculada podrían abandonar definitivamente Ferrol durante el mes de septiembre. Desde entonces, la extensa comunidad de fieles se ha movilizado para impedir que esto no ocurra finalmente.

En las últimas semanas se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para que no desaparezca la congregación de religiosas de modo que se mantenga la comunidad, que se encarga del sostenimiento del culto y la actividad diaria en la capilla de la Adoración Perpetua del Campo de San Roque, la única que hay en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol que conserva la adoración durante las 24 horas del día.

El templo es el único de la diócesis con adoración 24 horas al día

Al parecer, un proceso de reorganización de la orden religiosa a nivel nacional estaría detrás del posible cierre del templo y la reagrupación de las hermanas que lo sostienen.

El pasado día 26 el programa radiofónico de la emisora Radio María retransmitió su habitual misa diaria desde la capilla ferrolana, momento que se aprovechó para destacar la labor de la congregación. Esta acción se suma a una nueva movilización social para evitar el cierre, tal y como se hizo en 2024, evitando el traslado de las hermanas.