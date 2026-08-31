Procesión histórica con motivo de los 275 años de devoción a Dolores

La virgen de Dolores tomará las calles de nuevo el día 4 para el traslado a San Julián y el día 5 en la procesión Martín Barreiro

La Cofradía de Dolores conmemora con una procesión extraordinaria el 275 aniversario de la institución canónica de la antigua Congregación de los Siervos de María.

De este modo, la imagen de María de los Dolores recorrerá las calles de Ferrol el sábado 5 de septiembre, en los días previos a su festividad, que este año tendrá un carácter especialmente solemne.

La Cofradía de Dolores celebrará durante el mes de septiembre diversos actos religiosos con motivo de la conmemoración de la institución canónica de la antigua Congregación de Siervos de María Santísima de los Dolores, “de cuya tradición espiritual y devocional es continuadora de la actual hermandad”, explican.

Con motivo de esta efeméride, la cofradía ya está ultimando los preparativos de la procesión extraordinaria en honor a María Santísima de los Dolores, del próximo día 5. La elección de esta fecha no es casual, ya que la salida extraordinaria se celebra en los días previos al 15 de septiembre, el de la festividad de Nuestra Señora de Dolores, “una fecha especialmente vinculada a la identidad y a la historia de la Cofradía”. De este modo, la corporación quiere unir la conmemoración de sus 275 años de historia y tradición con la celebración de su titular, “que este año tendrá un carácter especialmente significativo y solemne”, aseveran.

Los actos comenzarán el viernes 4, a las 20.00 horas, con el rezo de un rosario vespertino en traslado, mediante el cual la imagen de Nuestra Señora de Dolores será llevada hasta la Concatedral de San Julián. Al día siguiente, a las 19.00 horas, tendrá lugar la celebración de una misa en el referido templo. Una vez finalice la celebración eucarística, dará comienzo la procesión extraordinaria. Un recorrido que recuperará los orígenes de la devoción y en el que todavía están trabajando ya que, como indican, está condicionado por el avance de las obras correspondientes de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ y las posibles afecciones que estas puedan generar en las vías por las que debe transcurrir la procesión.

No obstante, existe una intención clara por parte de la Cofradía, que es que la virgen de los Dolores se desplazará hacia la zona del muelle, concretamente hasta la Praza Vella, “un lugar de especial relevancia histórica para su devoción en la ciudad departamental”.

Y es que en este enclave se encontraba la antigua iglesia de San Julián, “el mismo entorno en el que se inició el culto a María Santísima de los Dolores en Ferrol, hace más de dos siglos, por lo que el paso de la imagen por este lugar permitirá establecer un vínculo simbólico entre los orígenes de esta devoción y su presencia actual en las calles de la ciudad”.

Uno de los aspectos destacados de esta salida extraordinaria será la participación de cofrades de todos los tercios que integran la Cofradía de Dolores.

En el desfile participarán todos los tercios que integran la Cofradía de Dolores

Asimismo, la hermandad ha querido hacer extensiva la celebración al conjunto cofrade de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, a la que pertenece. Por ello, se ha invitado a participar a las distintas cofradías diocesanas. “La respuesta está siendo especialmente positiva y, a pocos días de la celebración, la mayoría de corporaciones han confirmado su participación, lo que permitirá que la procesión extraordinaria cuente con una amplia representación”, afirman.

Ya han confirmado su asistencia a la procesión extraordinaria diferentes cofradías diocesanas

Del acompañamiento musical se ocupará la Banda de Música Misericordia de Viveiro y la Banda Xove de Narón. Esta última mantiene, además, un vínculo especialmente estrecho con la cofradía de Dolores, ya que desde hace años acompaña musicalmente a su virgen titular en cada una de sus salidas procesionales.

Como continuación de estas celebraciones, del lunes 7 al martes 15 de septiembre, se celebrará diariamente, a las 19.00 horas, una novena en honor a su patrona en la iglesia de los Dolores, culminando el 15 de septiembre. Con este programa se quiere conmemorar la histórica efeméride y poner en valor la continuidad de una tradición espiritual y devocional que pervive en Ferrol, 275 años despues.