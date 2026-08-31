La plaza de Amboage acoge un año más el acto institucional en recuerdo de Ramón Plá y Monge

La banda interpretó una coral de Bach mientras las autoridades celebraban la ofrenda floral Emilio Cortizas

Sobre una treintena de personas, entre representantes políticos y autoridades civiles y militares, tomaron parte este mediodía en los actos institucionales en memoria de Ramón Plá y Monge, el marqués de Amboage, como marca la tradición durante la última jornada de los festejos de San Ramón. Al igual que en ejercicios anteriores –salvo en 2023, cuando se celebró el 50 aniversario del hermanamiento con el municipio luso de Vila do Conde–, fue una cita sencilla, con un listado de invitados reducido y en la que únicamente intervino el alcalde, José Manuel Rey, pero muy emotiva.

El Colectivo Decolonial de Ferrol celebra un ‘antitributo’ al Marqués de Amboage Más información

El evento, de este modo, comenzó a las 11.00 horas con una misa en la concatedral de San Julián organizada por la Fundación Benéfica Ramón Plá. Posteriormente, los asistentes se desplazaron hasta la plaza de Amboage, donde a las doce del mediodía arrancó el acto institucional.

Al igual que en años previos, el homenaje empezó con un breve concierto de un quinteto de viento de la Banda Municipal de Música, que ofreció una selección de arreglos de temas clásicos de estilos tan variados como el rock, el pop o el tango. La selección, por orden de interpretación, fue: La vie en rose, de Édith Piaf; Bésame mucho, de Consuelito Velázquez; Por una cabeza, de Carlos Gardel; Bohemian Rhapsody, de Queen; Eye of the Tiger, de Survivor; y The Final Countdown, de Europe.

Una vez finalizó el repertorio, que logró captar la atención de no pocos vecinos, arrancó la ofrenda en sí con una intervención del regidor. “Ferrol é unha gran cidade, e recoñecer a aqueles que a fixeron máis grande é unha forma de querela e de sentirnos máis orgullosos de ser ferroláns”, aseveró Rey Varela. A este respecto, el primer edil afirmó que “honrar o pasado tamén é conquistar o futuro”, poniendo en valor la buena situación socioeconómica que se está viviendo en el municipio, asegurando, al mismo tiempo, que la urbe naval podrá llegar “tan lonxe” como quieran sus propios vecinos.

Momento de la misa organizada por la Fundación Marqués de Amboage Emilio Cortizas

“Un ano máis, a corporación municipal de Ferrol e os estamentos que dan forma e sentido a sociedade ferrolá, dámonos cita nesta emblemática plaza de Amboage, neste 2026 tan especial para nós porque celebramos a designación da urbe como Departamento Marítimo do Norte e, polo tanto, o punto de partida como cidade”, enunció. Asimismo, el regidor recordó que este homenaje a Ramón Plá lleva 133 años celebrándose, después de que el pleno municipal así lo fijase en 1893.

“Nese ano, os representantes do pobo de Ferrol estableceron unha celebración anual, cunha ofrenda floral, para perpetuar a memoria” del aristócrata, señaló, definiéndolo como “o veciño máis popular da rúa do Sol”. De igual forma, Rey Varela afirmó que el también empresario “exemplifica o esforzo de todos os que naceron nunha familia humilde e con tesón, traballo e perseverancia, acadaron labrar un futuro”, si bien dicho origen modesto ha sido objeto de disputa historiográfica. Así, José Manuel Rey concluyó su intervención realizando un repaso de la trayectoria vital y profesional del homenajeado.

Tras el discurso, el alcalde, junto con Alberto Lens –en representación de la Fundación Benéfica Marqués de Amboage– colocaron una corona de laurel, mientras que la banda de música interpretaba la coral 32 de Johann Sebastian Bach –último movimiento de la cantata ‘Liebster Jesu, mein Verlangen’–, dando por concluido así el acto institucional.