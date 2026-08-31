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Sociedad

La Junta Local de la AECC celebra una fiesta solidaria fin de verano a bordo de un barco

Redacción Ferrol
31/08/2026 16:50
cuestación de la AECC además de Ferrol están en Narón y Fene
Cuestaciones y eventos solidarios son fundamentales para recabar fondos para la investigación oncológica
Jorge Meis
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La Junta Local de la AECC celebra el próximo sábado una fiesta solidaria de despedida del verano. La acción, en la que ya es posible inscribirse, consiste en un paseo en barco por la ría de Ferrol, que incluye comida a bordo. La ruta dará comienzo a las 14.00 horas, con salida del puerto de Ferrol, con regreso previsto para las cinco de la tarde.

El precio de la salida es de 40 euros por persona y quienes quieran disfrutar de la propuesta y colaborar con la asociación podrán anotarse ya en la sede de la AECC en Ferrol, en la calle daTerra, número 5. También es posible hacerlo llamando al número de teléfono 981 370 003.

Los actos de la entidad en estos días no se centran solo en la ciudad naval. De hecho, el pasado sábado, en Ares, se celebró una actuación solidaria, organizada por la delegación aresana, que se desarrolló en la iglesia de la villa con la actuación de varias corales.

Asimismo, el domingo 6 de septiembre, se va a celebrar en Cariño un concierto amenizado por varios artistas locales en el auditorio municipal de la villa, que tendrá un coste de 5 euros. La cita dará comienzo a las 20.00 horas y quienes deseen asistir, y colaborar, podrán adquirir su entrada el mismo día del recital, desde las 18.00 horas, en la taquilla del espacio cultural.

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