La biblioteca de Ferrol abre la inscripción para sus nuevos clubes de lectura

Los clubes de lectura de la biblioteca forman parte de la actividad habitual del centro Daniel Alexandre

Con la llegada de septiembre se abre un nuevo curso también en la biblioteca municipal de Ferrol, situada en la plaza de España. Este otoño se pondrán en marcha dos nuevos clubes de lectura heurística, con propuestas y enfoques diferentes, pero que buscan un único objetivo, el de compartir lecturas, intercambiar impresiones y lograr que los y las participantes descubran nuevas formas de aproximarse a las obras literarias.

Las plazas serán limitadas, por lo que se requiere inscripción previa que se abre este martes 1 de septiembre, a las diez de la mañana, para cubrir las 15 personas adultas que pueden participar en cada uno de los clubes. Las iniciativas se desarrollarán los últimos viernes de mes, siendo la primera el 25 de septiembre, a la que seguirán la del 30 de octubre y la propuesta para el 27 de noviembre. De 11.30 a 13.00 horas será el turno de la plantada bajo el título de ‘Entre páxinas e mentes na literatura anglosaxona’.

La iniciativa correrá a cargo de Mayte Corbillón –Pluma de Tojo– y se trata de lograr una aproximación a la literatura anglosajona desde una perspectiva psicológica. De este modo, a través de tres obras significativas se explorarán los personajes, las motivaciones y conflictos que los definen, así como el contexto biográfico y creativo de sus autores. Para estas sesiones se trabajará con tres clásicos de la literatura: ‘El guardián entre el centeno’, de J.D. Salinger; ‘La señora Dalloway’ , de Virginia Wolf; y ‘La paciente silenciosa’, de Alex Michaelides.

Vuelven los clubs de lectura a las instalaciones de la biblioteca municipal naronesa Más información

La segunda de las propuestas de los clubes de lectura de la biblioteca municipal se presenta bajo el lema ‘O feminismo nas novelas de escritoras asiáticas contemporáneas’ y estará impartida por Teresa Cameselle.

Este club tendrá lugar de 17.30 a 19.00 horas y busca, a través de las novelas de autoras asiáticas, aproximarse a sus culturas y formas de relacionarse y vivir en sociedad. Se podrá reflexionar sobre el papel de las mujeres, los roles sociales, las tradiciones y los cambios que están transformando estas sociedades. Para ello será precisa la lectura de tres obras: ‘La clase de griego’, de Han Kang; ‘Tierra desacostumbrada’, de Jhumpa Lahiri; y ‘La papelería de Tsubaki’, de Ito Ogawa.

Los ejemplares de las obras de lectura serán facilitados por la biblioteca y es preciso tener en vigor el carné de la Rede de Bibliotecas de Galicia para poder participar,