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Ferrol

José Manuel Rey defiende la participación del gobierno local en el acto de protesta por Ceuta

El regidor insistió en que se trataba de una muestra de apoyo y recordó que lo convocó la FEMP

Redacción Ferrol
31/08/2026 21:52
pleno concello Ferrol
El alcalde, José Manuel Rey, durante el pleno ordinario del mes de agosto
Jorge Meis
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, salió este lunes al paso de las críticas de los grupos de la oposición por la decisión del gobierno local de tomar parte en el acto de protesta convocado para mañana, día 2, en apoyo a Ceuta. En declaraciones a los medios, el regidor insistió en que era una movilización en solidaridad con la ciudad autónoma y sus vecinos y no una reacción hacia otras formaciones o colectivos.

Respecto a los reproches de socialistas, nacionalistas y FeC, Rey Varela afirmó que no valoraría “lo que hagan los partidos que están en la oposición”, asegurando que “Ferrol está con Ceuta, que Ceuta forma parte de España y que es impensable lo que ha sucedido y lo que está sucediendo”. De este modo, hizo hincapié en que el objetivo del acto reivindicativo es transmitir a los ceutíes el mensaje de que “no están solos” y que “les vamos a seguir apoyando”.

De igual forma, el alcalde incidió en que la participación del grupo de gobierno responde, por una parte, a que el 2 de septiembre es el día institucional de la ciudad autónoma, y, por otra, a que la protesta es una convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Cabe recordar, a este respecto, que la propia presidenta del organismo estatal, María José García-Pelayo (PP), fue muy criticada por la mayoría de los partidos con representación en el mismo tras realizar el llamamiento “de forma unilateral”.

Patronal ferrolana

El gobierno local no ha sido el único en animar a la ciudadanía a tomar parte en el acto. Así, la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal (Cofer), a través de su perfil oficial de la red social Twitter, ha instado a los vecinos de la urbe naval a participar en la movilización.

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