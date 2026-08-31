Ferrol registró en mayo su mejor cifra de licencias de obra tramitadas de todo el año

El total de los cinco primeros meses del año es también el mejor de la serie histórica Jorge Meis

El departamento de Urbanismo del Concello de Ferrol gestionó el pasado mes de mayo un total de 15 licencias de obra, la cifra mensual más elevada de todo 2026 y también la más alta para este período de la serie histórica del Instituto Galego de Estatística (IGE), que se remonta hasta el pasado 2020.

Según recoge el último informe del organismo autonómico, con este resultado son 58 los permisos tramitados desde comienzo de ejercicio, lo que lo sitúa, al menos de momento, como el más positivo del último lustro, superando holgadamente los 48 de 2023 y los 46 de 2025. Cabe señalar, no obstante, que al contrario que en otros balances, como los relativos al empleo, la gestión de licencias no suele responder a demandas estacionales, por lo que el resultado final puede variar enormemente de cara a la segunda mitad del año –a modo de ejemplo, mientras que en 2024 se cerraron los dos primeros trimestres con cifras más reducidas que en el anterior y el posterior ejercicio (37), finalmente terminó el año como el segundo mejor de la serie histórica (94)–.

En cuanto al tipo de licencia según el tipo de obra, el informe del IGE tan solo ofrece datos de carácter anual, por lo que, hasta el primer trimestre de 2027, se desconocerán las cifras de la presente anualidad. No obstante, viendo la evolución de los años anteriores, se puede esperar, por un lado, que la gran mayoría de las tramitaciones serán relativas a rehabilitaciones interiores –el 74% del total en 2025 y el 83,9 en 2024–; y, por otro, un ligero incremento en los de nueva construcción por los proyectos en marcha en O Bertón.