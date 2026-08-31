Ferrol, ciudad amiga de los perros

Las calles constatan a diario la presencia creciente de perros en los hogares EMILIO CORTIZAS

Un estudio del pasado mes de junio elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales estimaba que en España hay en la actualidad más de 15 millones de animales de compañía. El mismo informe indicaba que la mitad son perros (7,5 millones) y, casi un 40% (5,6 millones), gatos. Esa misma estadística señalaba además que el número de mascotas en el país ha aumentado un 14% con respecto al año 2021. De modo que, es un hecho, palpable en las calles, que cada vez hay más ejemplares integrando los hogares.

Las últimas estadísticas reflejan además que en el territorio nacional existen ya seis animales por cada niño menor de cuatro años.

Centrándonos en esta zona, en los tres concellos más poblados de Ferrolterra, y según los datos que recoge el Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía (Regiac), que depende de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el número de mascotas no deja de crecer de forma paulatina en Galicia y esta comarca. En el ámbito de los perros, en Ferrol, son 12.897 los canes registrados, lo que equivale a 0,20 animales por persona. El segundo concello más populoso de Ferrolterra, Narón, suma 10.138 perros contabilizados a día de hoy, con una equivalencia de 0,25 animales por ciudadano, algo más que el municipio ferrolano. Por su parte, en Fene, hay registrados hasta ahora 3.027 canes, lo que vienen siendo 0,24 ejemplares por habitante.

La elección de razas es muy similar en los tres municipios, siendo la predominante en todos ellos la del mestizo (3.923 en Ferrol, 3.118 en Narón y 864 en Fene). Tanto en el concello ferrolano como en el naronés el segundo animal más común es el Yorkshire terrier (983 y 682 ejemplares, respectivamente).

En términos generales, las diez razas más comunes de perros en la comarca (teniendo como base la muestra de los tres concellos más poblados) son el mestizo, el Yorkshire terrier, caniche, pastor alemán, border collie, labrador retriever, setter inglés, mastín español y boxer.

Narón sitúa su población canina en 0,25 animales por persona; Fene tiene 0,24 y Ferrol se queda en los 0,20

De las más comunes registradas, del orden de una treintena, destaca también la presencia del can de palleiro, una raza autóctona de Galicia que aumenta su presencia en la zona. Así, en Narón hay registrados 177 ejemplares, por los 121 de Ferrol y los 44 que constan en Fene.

Registro para perros peligrosos

La Xunta de Galicia, como el resto de comunidades, ha regulado la pertenencia de perros potencialmente peligrosos, obligando a los diferentes ayuntamientos a llevar un registro de estas razas. Así, según un decreto del año 2002, que regula la pertenencia de este tipo de animales, se considera que un ejemplar está dentro de esta designación a aquellos que “pertencendo á fauna autóctona ou alóctona, independentemente da raza á que pertence, e convivindo na contorna humana como aniamais domésticos ou de compañía, sexan susceptibles de ocasiona-la morte, ou lesións, ás persoas ou a outros animais, ou de producir danos de certa entidade ás cousas”.

En la urbe naval hay censados hasta 600 canes potencialmente peligrosos

Por todo ello, el listado de razas que se incluyen en este epígrafe y que, por tanto, han de llevar un registro específico los concellos son las siguientes: american Stafforshire terrier, pit bull terrier, bullmastif, dóberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, dogo del Tíbet, fila brasileiro, mastín napolitano, presa canario, presa mallorquín, (‘ca de bou’), rottweiler, Staffordshire bull terrier, tosa inu y akita inu. Asimismo, formarán parte de este mismo apartado cruces de primera generación de las razas citadas o cruces de las mismas entre sí o de estas con otras razas.

El mestizo, el Yorkshire, el caniche y el pastor alemán son las razas más comunes en esta zona

Además, se consideran peligrosos aquellos perros que manifiesten una marcada agresividad natural, o inducida mediante adiestramiento, malos tratos o cualquier otro medio.

Por todo ello, cabe destacar que portar uno de estos ejemplares obliga al propietario a la obtención de una licencia administrativa otorgada por el Concello en el resida, en los términos que contemple la Ley 50/1999 del 23 de diciembre.

Por otra parte, ese permiso deberá ser renovado cada cinco años, “coa finalidade de comprobar que o interesado segue a cumprir os requisitos que se lle esixiron para a súa obtención”.

Los dueños de estos animales potencialmente peligrosos también deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 125.000 euros, que se renovará anualmente, por su responsabilidad derivada de los daños que el animal pudiera causar a terceros, incluso aun cuando el can pudiera ser cedido a otra persona para su cuidado.

En Ferrol, el número de perros que constan en el registro municipal asciende en la actualidad a unos 600 ejemplares.

Ciudad Pet Friendly

El hecho de que cada vez más familias opten por tener un perro en sus hogares se nota también en la oferta de servicios para las mascotas, que se incrementa paulatinamente. Hace solo dos años, en la edición de 2024, la Mancomunidad de Concellos de la Comarca de Ferrol presentó a esta área en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) como un destino ‘pet friendly’. También mostró en Madrid el espacio web ferrolterrapetfriendly.gal, donde turistas y visitantes pueden conocer la oferta que existe para ellos y sus mascotas.

La Mancomunidad promocionó esta zona en su día en Fitur como destino amigable con las mascotas

Así, el portal mostraba entonces un directorio con 40 alojamientos y 15 bares y restaurantes, una cifra que se ha incrementado, tras la oportuna actualización anual, hasta los 50 alojamientos y 28 negocios de restauración, sumando un total de 78 locales en los que las mascotas son muy bien recibidas.

En el ámbito de la hostelería, los establecimientos que constan en el listado de la citada web y que admiten mascotas en Ferrol son el Derby, 135 de La Real, La Milla, San Jorge, El Refugio, La Plaza, Quinze Café, Avanti, Rolen Café, Puki Café Bar, Lusitania Café y Josefa´s Bar. Hasta la fecha, más lugares en los que tomarse algo que comer, pero el listado sigue en aumento.

En Ferrolterra hay casi 80 hoteles y restaurantes ‘pet friendly’, que admiten canes en sus instalaciones

En lo relativo a los alojamientos, en la ciudad naval se ofertan ‘pet friendly’ el hotel Almirante, el Silva, Alda El Suizo y el América. En Fene, por ahora, la oferta es más escasa, con tan solo un restaurante y bar donde poder llevar el perro, como el Bar O Emigrante y un hotel que admiten mascotas como el Hostal O`Allegue. En Narón, la oferta de hospedajes se centra en el Pazo Libunca y en la pensión-restaurante Casa Juanito. También es posible tomarse algo en Dropin Surf Café.

Podría decirse que en algunos concellos la oferta es todavía escasa, pero sí que es cierto en todos los municipios de la comarca de Ferrolterra existen alternativas para que quienes tengan mascota puedan disfrutar también de su ocio junto a su animal, como un miembro más de la familia que es.

El mestizo, el Yorkshire, el caniche y el pastor alemán son las razas más comunes en esta zona