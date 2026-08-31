El Museo de la Semana Santa inicia este martes el nuevo horario de invierno

Los accesos al complejo expositivo en las inmediaciones del Parador de Ferrol AEIG

El Museo de la Semana Santa de Ferrol cambia su horario este 1 de septiembre para adaptarse a las demandas de la época invernal. Así, la instalación abrirá sus puertas de martes a domingo, por la mañana (de 11.30 a 13.30 horas) y los viernes y sábados en horario vespertino (de 16.30 a 19.30 horas).

Desde la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa se recuerda que es posible concertar visitas de grupo a través del correo electrónico: exposicion.semanasantadeferrol@gmail.com.

La instalación recibió el año pasado más de medio millar de visitas y en esta campaña la cifra parece que se va a superar, ya que entre enero y abril ya habían sido 450 las personas que recorrieron el museo. Solo durante la Semana Santa pasaron por allí 200 visitantes.

Escasa señalización

Son buenos datos si tenemos en cuenta que el espacio expositivo hace frente a diario a un problema muy grave, cuando se trata de atraer a la gente, como es la mala señalización. Muchas personas llegan al recinto de casualidad, como explican desde el museo. El hecho es que si vas por la zona del Parador, sin adentrarte en los jardines de Herrera, el Museo de la Semana Santa de Ferrol pasa completamente desapercibido para quienes desconocen cuál es su ubicación con exactitud.