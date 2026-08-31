Daniel Valencia (psicólogo): "Para un niño con tendencia a las cefaleas, el regreso a las aulas puede ser complicado"

Daniel Valencia, psicólogo del Ribera Juan Cardona Cedida

El inicio de las clases y la posterior readaptación a la rutina trae consigo una serie de preocupaciones y estrés tanto para las niñas y los niños como para las familias. A los más pequeños, este cambio puede ocasionarles dolor de cabeza, de barriga, cansancio o dificultad para dormir, como precisan desde el centro hospitalario Ribera Juan Cardona.

Daniel Valencia, psicólogo en el centro sanitario, explica los síntomas de las cefaleas e indica cómo prevenirlos y cuándo consultar con un especialista. Sostiene que “para un niño con tendencia a las migrañas, el proceso de regreso a las aulas puede ser complicado, pues el estrés o la falta de sueño pueden desencadenar episodios de migraña”.

También manifiesta que “aunque no hay una sola explicación para estos dolores de cabeza, dormir poco, no desayunar, no beber agua o incluso tener preocupación por la vuelta a la escuela incrementan las posibilidades de tener cefalea”. Añade además que es imprescindible prestar atención al contexto en el que se presentan las molestias y qué síntomas las acompañan. Si estos dolores son frecuentes cuando se habla de la vuelta al colegio o en momentos previos a ir al colegio, es razonable pensar que el menor se pueda encontrar estresado o ansioso.

Dormir poco, no desayunar, no beber agua o incluso tener preocupación por la vuelta a la escuela incrementa las posibilidades de tener dolor de cabeza

También manifiesta que las migrañas en los niños funcionan de una forma distinta a las de los adultos, pues pueden dar lugar a un dolor intenso y acompañarse de náuseas y vómitos. Para prevenir estos síntomas, Valencia aconseja anticiparse a ellos y preparar a los niños a nivel emocional para el inicio de las clases. Hablar con el menor sobre la vuelta al colegio, cómo serán los primeros días, generar expectativas sobre lo que le pueda gustar o situaciones que le puedan preocupar, son ejemplos de conversaciones previas al inicio del curso que recomienda tener con los alumnos.

Explica este profesional que los más pequeños suelen llevar mejor los cambios cuando son conscientes de lo que va a pasar por eso resulta muy positivo preparar juntos el material escolar y hablar con ellos de cómo será el primer día de clase puede tener la ventaja de reducir la sensación de “regresar a la realidad de golpe”. También es útil recuperar de una forma gradual los horarios de sueño o las rutinas previas antes de que empiecen las clases. “A veces los padres tienden a minimizar lo que siente el niño, y prestar demasiada atención al síntoma”, incide el psicólogo, que precisa que “hay que conseguir un punto intermedio, teniendo en cuenta el dolor de cabeza sin alarmarse y sin hacer sentir a la niña o niño que está enfermo constantemente”.

A veces los padres tienden a minimizar lo que siente el niño y prestar demasiada atención al síntoma Daniel Valencia

El especialista recomienda consultar a un profesional cuando se producen cefaleas intensas, escuchando al niño para determinar cuándo aparece el dolor y consultar a un pediatra cuando haya episodios recurrentes. La mayoría de los dolores de cabeza en niños no se suelen producir porque haya una causa patológica, pero hay ciertas situaciones en las que se recomienda consultar con el pediatra: “si el malestar es frecuente, de gran intensidad, interfieren en el entorno escolar o en el familiar y aparecen acompañados de vómitos o de alteraciones de la visión”.

Sostiene que “el pediatra podrá valorar si el niño sufre un dolor de cabeza tipo migraña, un dolor de cabeza de tipo tensional o si es necesaria alguna exploración complementaria”. Por último, advierte que “cuando la cefalea aparece como un signo de ansiedad o miedo escolar, sería conveniente pedir la ayuda de un profesional de la salud mental”, concluye.