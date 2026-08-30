Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

'Vellos son os vellos by O Carteiro' gana un multitudinario concurso de carrozas de Covas

Más de 2.000 personas asistieron a la cita, que lleva 57 años celebrándose

Redacción Ferrol
30/08/2026 19:04
Carroza participante en la edición de 2026
Una de las ocho carrozas participantes en la edición de este domingo
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

'Vellos son os vellos by O Carteiro' fue la ganadora del concurso de carrozas de Covas, una cita que este domingo ha cumplido 57 años y que volvió a congregar a centenares de personas entre participantes y público que no quiso perderse el derroche creativo del evento. "Hubo más gente que el año pasado", aseguró el presidente de la entidad vecinal, Manuel Sendón, que cifró en cerca de 2.500 personas las que acudieron a un evento inexcusable del verano ferrolano. 

El desfile de las ocho carrozas participantes este año comenzó a las 9.30 horas y se desarrolló en cinco tramos, desde Prior hasta O Carteiro, donde finalizó ante la atenta mirada de un jurado presidido por el músico y profesor Joaquín Enríquez. Hubo premios para todos los grupos. El segundo fue para los 'Cavernícobas' y el tercero, para 'Manda huevos con los huevos'. Las más numerosas fueron 'El bote de Chanquete' y 'Velada Cobicheira'; la más original, 'O Jaliñeiro'; la más simpática, 'Os Carrozas' y la más joven, 'Evento Equiocio'

Precisamente a la juventud se refirió Sendón cuando habló de las buenas perspectivas para que se produzca un relevo generacional. "Cada vez son más los niños y las niñas que participan, y eso es muy bueno porque ya sabemos lo que pasa cuando los más pequeños dejan de ir a los sitios", apuntó, "así que hay que ir enseñándoles el espíritu de las carrozas". 

El concurso dio paso al resto de los actos del programa festivo en la parroquia, que incluyó la actuación de Jorge Latino y también de algunas de las jóvenes artistas que participaron en las últimas ediciones de O Talentiño, incluidas las dos pregoneras de las fiestas de San Ramón. 

El portavoz vecinal quiso agradecer la implicación de la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, y también del dispositivo de Policía Local y Protección Civil, que permitió que el evento se desarrollase "sin incidentes de ningún tipo". 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620