'Vellos son os vellos by O Carteiro' gana un multitudinario concurso de carrozas de Covas

Una de las ocho carrozas participantes en la edición de este domingo Emilio Cortizas

'Vellos son os vellos by O Carteiro' fue la ganadora del concurso de carrozas de Covas, una cita que este domingo ha cumplido 57 años y que volvió a congregar a centenares de personas entre participantes y público que no quiso perderse el derroche creativo del evento. "Hubo más gente que el año pasado", aseguró el presidente de la entidad vecinal, Manuel Sendón, que cifró en cerca de 2.500 personas las que acudieron a un evento inexcusable del verano ferrolano.

El desfile de las ocho carrozas participantes este año comenzó a las 9.30 horas y se desarrolló en cinco tramos, desde Prior hasta O Carteiro, donde finalizó ante la atenta mirada de un jurado presidido por el músico y profesor Joaquín Enríquez. Hubo premios para todos los grupos. El segundo fue para los 'Cavernícobas' y el tercero, para 'Manda huevos con los huevos'. Las más numerosas fueron 'El bote de Chanquete' y 'Velada Cobicheira'; la más original, 'O Jaliñeiro'; la más simpática, 'Os Carrozas' y la más joven, 'Evento Equiocio'.

Precisamente a la juventud se refirió Sendón cuando habló de las buenas perspectivas para que se produzca un relevo generacional. "Cada vez son más los niños y las niñas que participan, y eso es muy bueno porque ya sabemos lo que pasa cuando los más pequeños dejan de ir a los sitios", apuntó, "así que hay que ir enseñándoles el espíritu de las carrozas".

El concurso dio paso al resto de los actos del programa festivo en la parroquia, que incluyó la actuación de Jorge Latino y también de algunas de las jóvenes artistas que participaron en las últimas ediciones de O Talentiño, incluidas las dos pregoneras de las fiestas de San Ramón.

El portavoz vecinal quiso agradecer la implicación de la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, y también del dispositivo de Policía Local y Protección Civil, que permitió que el evento se desarrollase "sin incidentes de ningún tipo".