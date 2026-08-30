Movilizados los bomberos por una olla olvidada al fuego en el barrio de Ultramar

Finalmente no fue necesario ni ventilar el edificio AEIG

Los bomberos del parque municipal de Ferrol tuvieron que desplazarse en el mediodía de este domingo hasta el barrio de Ultramar tras recibir un aviso de un posible incendio en una vivienda.

Según relataron tanto fuentes municipales como del 112, en torno a las 12.10 horas la central autonómica fue alertada por un vecino del inmueble afectado, situado en el número 21 de la calle República Argentina –a escasos metros de la intersección con Venezuela–, que informaba de la presencia de humo y un fuerte olor a quemado en las escaleras. Así, hasta el punto se desplazó una dotación del cuerpo ferrolano, así como efectivos de la Policía Local y Nacional.

No obstante, al llegar al lugar los bomberos comprobaron que en realidad no se había producido un incendio y que todo se debía a una olla olvidada al fuego cuyo contenido se había quemado. De este modo, tras hacer las comprobaciones pertinentes, la salida se dio por finalizada.

Sin embargo, esta no fue la única falsa alarma de la jornada. Apenas unas horas más tarde, sobre las 16.00, la Policía Local recibió el aviso de un particular sobre un grupo de perros sueltos en el parque de Personaxes Populares de Caranza. Afortunadamente, al llegar al lugar los agentes comprobaron que no había sucedido nada.