Marlena: “El directo es nuestra red social favorita y quien nos conozca o no, se lo va a pasar muy bien”

Marlena despedirá el programa de este domingo en Armas Cedida

Marlena aprovechará especialmente este concierto, al enmarcarse en las fiestas de una ciudad, ya que “el directo es nuestra red social favorita. El Instagram, el TikTok... todo eso se nos da fatal. El escenario es el momento perfecto para enseñarse y quien nos conozca o no, se lo va a pasar muy bien”, advierte Ana Legazpi, la voz que se completa con Carolina Moyano a las cuerdas.

¿Cómo se formó este dúo?

Marlena se forma en 2017. Hace ya unos años que empezamos a hacer covers en casa de Carol, de ahí fuimos a varios programas de televisión, en Italia y aquí en España uno, hasta que vimos el punto que se necesitaba componer. Ahí es cuando me salió la vena dramática y dije: creo que tengo mucho que contar, de alguna manera. Fue entre amigas, entre cervezas y en una casa.

¿De quién eran esas covers?

Sobre todo, música muy inglesa. Yo era una persona que me negaba a hacer música en español porque había crecido con música inglesa y americana, desde Julia Michaels, Miley Cyrus, Sia... había de todo. Las típicas canciones de esa época que eran súper divertidas. Y ahora adoro el indie, la música y las letras en español.

¿Fue a raíz de la unión con Carolina Moyano que se introdujo en el mundo de la música en español?

Sí, y también ver que aquí lo que funciona es cantar en español. No te va a funcionar cantar una carrera en inglés o en otro idioma. Empecé con Leiva, con Sidecars, con la gente más dramática, como me gusta a mí, de corazón. Me encantó, y me enganchó.

¿Cree que este proyecto funciona a base de complementar diferencias o por el contrario coinciden bastante en todo?

Somos súper, súper distintas de forma de ser. O sea, somos como el tándem perfecto: yo igual tengo más mala leche o las cosas muy claras en la creatividad. De hacer canciones, ver cómo quiero algo, un disco o el proyecto en general, y Carol complementa toda esa parte con el ser cuadriculada, súper responsable. Y estamos siempre súper a gusto con las decisiones de la una y de la otra, nunca ha habido una bronca por algo que ella dice que sí y yo digo que no, al revés.

¿Qué hay detrás del lanzamiento del último disco, ‘La Victoria’?

‘La Victoria’ ha sido como una transición a lo nuevo que se viene, que creo que va a ser bastante grande, peculiar y guay. Es un disco más de amor y de todo lo que nos lleva al poder estar felices, de alguna manera. Yo pasé una relación muy traumática y de repente he conocido una más estable, consecuente con lo que se hace y con un amor menos tóxico, por así decirlo. Habla un poco todo de eso y es un sonido que creo que se acerca más a lo que vamos a hacer ahora.

Este año lanzasteis dos sencillos. El primero, ‘Nadie se muere de amor’, ya lleva un mensaje muy potente en el título, sus letras están cargadas de intención...

Cargamos, cargamos de intención. Todo va con un objetivo y justo esa canción habla de todo lo que hemos aprendido a base de palos. Es como ser las profesoras, entre comillas, de gente que necesita escuchar esos temas. Realmente parece que te vas a morir, pero no te mueres de amor, y yo casi me muero y os lo conté todo en su día, entonces es también como una carta de agradecimiento al público.

¿Cómo surgió la colaboración del último tema, ‘Aleluya’?

Ters es una persona que a mí siempre me ha encantado lo que hacía, cuando era más rapero y eso, y coincidió que nos seguimos en Instagram. Todo facilidad. Fue como con The Tyets, que me escribió ‘oye, me encantaría hacer esto con vosotras’, y sí, por supuesto, la canción nos encantaba y él es una ricura, es increíble trabajar juntos. Fue todo súper orgánico, nada forzado, ni de oficinas de por medio.

¿Una pista de eso ‘que se viene’?

Creo que va a ser un álbum muy maduro. Mucha gente nos relaciona al poppy y esto es romper un poco con eso. Viene un disco bastante completo, sólido, con letras para pensar, que cada uno llevará a su película.