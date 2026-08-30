Los fuegos artificiales y el espectáculo de drones de este lunes podrán seguirse en YouTube

Imagen de los fuegos del año pasado Juan Rey-Cabarcos

El Concello de Ferrol informa de que tanto los fuegos artificiales como el espectáculo de drones que tendrán lugar en la medianoche de este lunes se podrán seguir en directo a través de su canal de YouTube.

El ejecutivo local repite así la iniciativa que se puso en marcha el año pasado para que el punto final de las fiestas de San Ramón puedan vivirlo también desde sus casas las personas que, por el motivo que sea, no lo hagan desde la calle.

La retransmisión comenzará a las 23.15 horas, quince minutos antes de la exhibición aérea de LED. Los drones saldrán de la dársena de Curuxeiras, en concreto del edificio del Centro de Control y Seguridad del Puerto, para iniciar un show con figuras tridimensionales. Ocho de las formaciones lumínicas que se mostrarán serán un “guiño”, avanza el Concello, a elementos icónicos de la ciudad. A las 23.45 tomarán el relevo los fuegos artificiales, que se lanzarán, como es habitual, desde una pontona localizada en la ría. Los lugares idóneos para verlos son todo el área de Curuxeiras y el baluarte de San Xoán.

Se podrá acceder al muelle, detrás de la lonja, a partir de las 20.00 horas para poder presenciar las actuaciones de las orquestas que cerrarán el capítulo musical de las fiestas, primero la París de Noia –20.30– y, tras los fuegos, La Misión.