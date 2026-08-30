La oposición afea al gobierno local que promueva en nombre del Concello la protesta de Ceuta

Bancada de la oposición durante el pleno ordinario de agosto Jorge Meis

Los grupos de la oposición ferrolana, PSOE, BNG y Ferrol en Común, afearon al gobierno local que usase “os medios e as canles oficiais do Concello” para promover la protesta sobre Ceuta convocada para el próximo miércoles, día 2, en la plaza de Armas.

Por medio de un comunicado conjunto, las tres formaciones quisieron aclarar que la mencionada movilización, que parte de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), no cuenta con el apoyo del Consistorio “como institución representativa de cara a cidadanía”, sino del ejecutivo ferrolano del Partido Popular. Cabe señalar que estas mismas críticas se han dado en el seno de la FEMP, donde la práctica totalidad de los partidos con representación en el organismo rechazaron esta convocatoria y acusaron a su presidenta, María José García-Pelayo (PP), de tomar esa decisión “de forma unilateral” y sin el respaldo del resto de sus integrantes.

“Estamos ante unha convocatoria coa que se busca a confrontación política. O apoio á cidadanía de Ceuta non pode utilizarse como exclusa para alimentar a división nin para trasladar a Ferrol unha campaña partidista do PP”, censuraron los grupos. Y es que, como recuerdan en el escrito, la adhesión municipal a esta protesta no ha sido consultada con el resto de grupos ni elevada a pleno, algo que consideran “especialmente grave”.

“A solidariedade con Ceuta merece responsabilidade, respecto e unidade institucional. Non pode converterse nun instrumento de confrontación nin empregarse para confundir deliberadamente á cidadanía”, sentencian las tres agrupaciones ferrolanas.