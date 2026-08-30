Enol: “Galicia tiene una escena joven que me parece que va a llegar muy lejos”

Enol repasará toda su trayectoria en este concierto Cedida

Las fiestas de Ferrol reservaban para el final, para este domingo 30, a un artista del norte que solo se puede conocer escuchando toda su obra, un crisol de influencias indescriptible.

No se puede etiquetar su música, y empezó a componer de muy joven. ¿Qué estilos le atraían al principio?

Creo que las facilidades que ha tenido mi generación a la hora de acceder a muchísima música distinta, con Internet, ha hecho que prácticamente toda la gente que se interesa acaba encontrando cosas que le gustan en muchos lugares distintos. Me gustaba lo que había nuevo de aquella, toda la escena urbana que estaba empezando a crecer en España, pero siempre he escuchado clásicos del pop de aquí, en inglés también, mis padres me ponían muchísima música de pequeño y al final lo que hago acaba siendo como meterlo todo en una batidora y por eso salen cosas tan variadas, porque a mí me gusta la música en general, no un estilo determinado.

¿Siempre fue tan ecléctico?

Antes tenía menos herramientas, entonces lo que más fácil se podía hacer, grabando como grababa, muchas veces en casa o en el trastero, pues era rap, pero en el momento que empecé a tener más medios, más conocimientos y más herramientas fui abriendo puertas hacia otros sitios.

¿Qué sentido encuentra a esta apertura en su proyecto?

Para mí la música no es una fórmula y creo que muchos artistas caen en eso, porque es lo fácil: tienes algo que te funciona y aprovechas ese filón hasta que tu público te dice basta. A mí me gusta ponerme a prueba en el estudio y ver si soy capaz de hacer algo que no he hecho antes porque me parece la única manera que concibo de tener una carrera larga, de tener una vida entera dedicada a esto, probando cosas, experimentando y dejándome enamorar por distintos estilos, y no tiene nada que ver con la tendencia de cada momento, esto no va de seguir la moda como una veleta, se trata de hacer lo que a uno le llena y a mí lo que me llena es eso, probarme, experimentar y ver hasta dónde puedo llegar.

¿Cómo surgió ‘Tutto passa’, tu último disco?

Llevo años escuchando muchísimo pop italiano porque me parece que hay una frescura y una manera de trabajar las cosas que en España muchas veces siento que falta. En esa mezcla entre culturas, lo que veo de allí, lo que escucho también aquí y todo el resto de cosas, me pareció que podíamos hacer algo fresco, un pop mezclado con guitarras, bombos a negras, un sonido que yo aquí no había escuchado y que a la gente podría gustarle porque culturalmente somos muy parecidos a Italia. Luego, el título, ‘Tutto passa’ es un tatuaje que tengo en el pecho y que simboliza mi manera de ver la vida. Todo es temporal, lo bueno hay que agarrarlo fuerte y disfrutarlo cuando está pasando porque lo echaremos de menos y las cosas malas al final, son solo temporales, cuando viene un revés hay que aceptar el mal trago y esperar a lo siguiente.

Es decir, el contenido también es muy personal...

Escribo todo lo que hago, de la primera letra hasta la última. En el estudio me junto con productores que hacen la parte instrumental pero las letras son mías todas, entonces eso hace inequívocamente que al final, de lo que estoy hablando es de mi vida.

¿Trabaja en algo nuevo ahora?

Estamos siempre trabajando. Intento no alejarme nunca del estudio porque estoy muy cómodo y tenemos una dinámica muy buena, cuando se consigue eso intento no cortarlo y estamos trabajando en proyectos a largo, a medio y a corto plazo, pero con mucha ilusión. Estamos en años de mucho curro.

Tuvo que marcharse de su tierra para trabajar. ¿Cree que Asturias y Galicia también comparten la misma situación en este sector?

Obviamente, quiero volver según se pueda, de hecho ahora estoy aquí todo el verano, pero al menos en Asturias es inconcebible dedicarte a la música y estar fuera de Madrid los años de crecimiento. Supongo que el día de mañana, cuando tenga un equipo de trabajo cerrado y una rutina muchísimo más estable, igual podré gestionarlo de otra manera. De todos modos, con Galicia, aunque pueda pasar parcialmente lo mismo, creo que se abren muchísimas más oportunidades y que hay artistas gallegos que pueden hacer un circuito de conciertos de 50 fechas un año por Galicia, eso en Asturias no es posible de ninguna manera. Aquí hay una escena musical joven que está empezando a aparecer ahora, que me parece que va a llegar muy lejos.