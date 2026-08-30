El pop ecléctico e indie de Enol y Marlena despide los conciertos en Armas
El músico asturiano y el dúo madrileño pusieron el broche al escenario central con una puesta en escena efectiva
El escenario principal de las fiestas de verano de Ferrol, en la plaza de Armas, vivió en la tarde-noche de este domingo su última función con un doblete, el que protagonizaron el asturiano Enol y el dúo madrileño Marlena –formado por Ana Legazpi, vocalista y letrista, y Carolina Moyano, guitarrista y compositora de melodías– en sendas actuaciones con las que el Concello despide una de las ediciones más exitosas. A falta de conocer los datos oficiales, que se harán públicos en los próximos días, todo apunta a que la afluencia fue una de las más altas de los últimos años.
A esas cifras contribuyeron los artistas de la última función en la plaza del Concello –hoy habrá fiesta todavía, pero en otro lugar, el puerto–, que con sus respectivas y diferentes formulaciones estilísticas –pop más indie e intimista, en el caso de ellas; más colorista y ecléctico en el de él– hicieron la delicias del público. Ahuyentada la amenaza del mal tiempo, que fue un lastre algunos días esta semana pasada, el público regresó a Armas, aunque en menos cantidad que en las jornadas centrales, pues mucho turista o visitante que regresa a casa durante estas semanas ya está de vuelta a su residencia habitual.
En todo caso, la propuesta de Enol, que fue el encargado de abrir fuego, y Marlena, después, no dejó indiferente a sus respectivas parroquias, que cada vez, por cierto, son más amplias. Ambos artistas han irrumpido con fuerza en el complicado panorama del pop español y sus canciones se han colado entre las más escuchadas de los últimos meses, con millones de reproducciones en las diferentes plataformas. En Ferrol fueron fieles a su puesta en escena y el público lo agradeció, consciente de que puede pasar tiempo antes de volver a verlos cerca.
La acción del último día se traslada a Curuxeiras
Como viene siendo habitual en los últimos años, el programa de la última jornada de las fiestas de verano se desarrollará en la zona del puerto, aunque con un cambio: habrá orquesta antes y después de los fuegos de San Ramón. Además de los actos de la mañana, con la misa a las 11.00 y la ofrenda en Amboage a las 12.00, por la tarde, en la dársena de Curuxeiras tendrá lugar la actuación de la orquesta París de Noia, a las 20.30 horas. Después, sobre las 23.15, comenzará a retransmitirse en el canal de YouTube del Concello de Ferrol el espectáculo de drones y visual –23.30–, que incluirá ocho figuras alusivas a espacios emblemáticos de la ciudad, y, quince minutos antes de la medianoche, los fuegos de San Ramón, que se lanzarán desde una pontona en la ría y que también podrán seguirse vía ‘streaming’. Una vez finalicen, otra orquesta, La Misión, se subirá al escenario.