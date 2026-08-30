El pop ecléctico e indie de Enol y Marlena despide los conciertos en Armas

Carolina Moyano y Ana Legazpi, este domingo en Ferrol Emilio Cortizas

El escenario principal de las fiestas de verano de Ferrol, en la plaza de Armas, vivió en la tarde-noche de este domingo su última función con un doblete, el que protagonizaron el asturiano Enol y el dúo madrileño Marlena –formado por Ana Legazpi, vocalista y letrista, y Carolina Moyano, guitarrista y compositora de melodías– en sendas actuaciones con las que el Concello despide una de las ediciones más exitosas. A falta de conocer los datos oficiales, que se harán públicos en los próximos días, todo apunta a que la afluencia fue una de las más altas de los últimos años.

A esas cifras contribuyeron los artistas de la última función en la plaza del Concello –hoy habrá fiesta todavía, pero en otro lugar, el puerto–, que con sus respectivas y diferentes formulaciones estilísticas –pop más indie e intimista, en el caso de ellas; más colorista y ecléctico en el de él– hicieron la delicias del público. Ahuyentada la amenaza del mal tiempo, que fue un lastre algunos días esta semana pasada, el público regresó a Armas, aunque en menos cantidad que en las jornadas centrales, pues mucho turista o visitante que regresa a casa durante estas semanas ya está de vuelta a su residencia habitual.

En todo caso, la propuesta de Enol, que fue el encargado de abrir fuego, y Marlena, después, no dejó indiferente a sus respectivas parroquias, que cada vez, por cierto, son más amplias. Ambos artistas han irrumpido con fuerza en el complicado panorama del pop español y sus canciones se han colado entre las más escuchadas de los últimos meses, con millones de reproducciones en las diferentes plataformas. En Ferrol fueron fieles a su puesta en escena y el público lo agradeció, consciente de que puede pasar tiempo antes de volver a verlos cerca.

El asturiano Enol, este domingo en Armas Emilio Cortizas