El impacto de SAIC se deja notar: 200 alumnos más en los ciclos del CIFP Ferrolterra

Pazo, a la derecha, durante el acto de 50 aniversario del centro Jorge Meis

El impacto del anuncio de la multinacional de la automoción china SAIC Motor de implantarse en Ferrolterra –en el puerto exterior y también en As Pontes– está repercutiendo en una opción formativa, la FP, que ya venía concatenando una serie larga de años con incremento de alumnado.

“SAIC é un dos principais motivos polos que nos aumentou a matrícula: temos 200 alumnos máis ca o curso pasado”, explica el director del CIFP Ferrolterra, el más grande de la comarca de Formación Profesional, Enrique Pazo. “Xa eran ciclos demandados, pero agora con SAIC, aínda que de momento vai pouco a pouco –primeiro desembarcar coches, logo ensamblar pezas e dentro de cinco anos a fabricación completa– tanto os alumnos como as empresas quérense preparar para ese momento, pero non só para SAIC, senón para todas as empresas que van vir asociadas a ese proxecto ou outros de moito renome”.

La oferta del CIFP es amplia y abarca desde el grado básico de electricidad y electrónica hasta los superiores de automoción o diseño en fabricación mecánica, los medios de carrocería y electromecánica de vehículos automóviles y, además, un abanico extenso de FP Dual.

Pero, más allá de la coyuntura concreta, para Enrique Pazo el factor más decisivo para este incremento sostenido de la FP es el prestigio que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. “Aparte de todo o que se potenciou”, explica, “foi moi importante o boca a boca. Ves que hai alumnos que rematan unha carreira ou un máster e teñen dificultades para atopar un traballo e veñen facer un ciclo. Toda a formación é importante, pero, por exemplo, no caso de Navantia a maior parte entrar a través dunha FP”. Así, añade que “esa experiencia de ver que un rapaz ou rapaza rematan un ciclo e teñen un salario que lles permite independizare con 25 anos” es determinante.

“Antes viña para FP quen non quería estudar ou non daba rematado os estudos; agora veñen alumnos con moi bo nivel académico. E logo”, apunta, “hai outra cousa: a comarca de Ferrol está en moi bo momento, no mellor momento que eu lembro desde que cheguei a Ferrol en 1985. Sempre había crise; máis ou menos, pero habíaa e agora hai outro contexto. O que está claro é que hoxe, quen remata o ciclo e quere traballar, ten traballo segurísimo, sobre todo na rama industrial”.