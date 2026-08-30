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Ferrol

El concurso ‘Recantos: o casting’ grabará el domingo 6 en el Jofre su gran final

Se puede asistir como público sin retirar entrada ni inscripción previa

Redacción Ferrol
30/08/2026 18:16
Gala Recantos o casting
El jurado del certamen
Cedida
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‘Recantos: o casting’, el concurso de la Televisión de Galicia que ha recorrido toda la comunidad y O Bierzo en busca de los y las vocalistas que formarán parte del equipo de ‘Luar’ la próxima temporada, grabará la gran final el próximo domingo, 6 de septiembre, en el Jofre.

El jurado, formado por la artista Pili Pampín, el productor musical Cristian Yennia y el director de televisión Manu Turnes, será el encargado de elegir a los ‘recanteiros’ y ‘recanteiras’ que acompañarán a Xosé Ramón Gayoso las noches de los viernes en el popular programa de A Galega.

En total, participarán 32 aspirantes. La mecánica es el enfrentamiento directo a través de duelos en diferentes tipos de estilos. Además, habrá actuaciones musicales de artistas que no se desvelarán hasta la misma gala “nun formato sen precedentes”, señala la productora del evento, presentada por Raquel Atanes y Duarte Galbán.

La cita estará abierta al público que desee asistir y tendrá entrada gratuita. Tampoco es necesaria la inscripción previa ni la retirada de billetes. La apertura de puertas será a las 11.30 horas para iniciar la grabación a las 12.00. Las dudas pueden resolverse en el correo ocastingderecantos@gmail. 

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