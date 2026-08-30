El Concello supera el último trámite de cara a redactar el nuevo Plan Especial para el barrio de Ferrol Vello

Con este paso, el Concello podrá elaborar el Plan Especial definitivo AEIG

El último trámite previo a la aprobación inicial del Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello, la obtención de un informe ambiental favorable, ya ha sido completado. Así lo trasladó la Xunta esta semana, a través de la Consellería de Medio Ambiente, mediante la publicación de su resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El documento, de este modo, señala que el Concello ha empleado como base la anterior hoja de ruta para la recuperación del barrio, anulada en 2015 por el Tribunal Supremo, actualizándolo e incorporando “un conxunto de estratexias de actuación” en ámbitos como la movilidad, los servicios o la conservación del patrimonio. De hecho, de las tres alternativas de intervención en el área planteadas por el Consistorio, desde la administración autonómica se considera como la más adecuada “a máis profunda e orientada á reapertura progresiva da cidade cara á ría”.

Cambios urbanos

A este respecto, el informe de Medio Ambiente señala que la propuesta inicial del Plan Especial –que posteriormente deberá volver a redactarse para incluir las consideraciones y requisitos de los organismos consultados– incluye numerosos proyectos de mejora, de los que destaca siete: la mejora de la conectividad peatonal entre las calles Breogán y Espartero; la permeabilización del Baluarte de San Xoán; la prolongación de San Antonio y Cruz hasta la calle Rastro; la conexión de Igrexa con la plaza Eduardo Pondal a través de un ascensor o escaleras mecánicas; la reordenación de Irmandiños; la creación de una nueva área verde y la apertura parcial del Arsenal.

Asimismo, la propuesta consistorial supondrá, afirma la Xunta, la construcción de 361 nuevas viviendas y la incorporación de casi un millar de habitantes –estableciendo un porcentaje mínimo de inmuebles protegidos de entre un 20 y un 30%–. De igual modo, también se plantea un incremento en 3.800 metros cuadrados de “espazos libres” para el ocio y el esparcimiento, en el número de locales comerciales y establecimientos de hostelería y en las plazas de aparcamiento.

Consideraciones

Respecto a los organismos afectados en el marco del informe ambiental estratégico, desde la Consellería se consultó a las Direccións Xerais de Urbanismo e Patrimonio Cultural, así como al Instituto de Estudos do Territorio, que en todos los casos remitieron una respuesta favorable, aunque con ciertas consideraciones que deberán incorporarse al documento final.

En el caso de Urbanismo, únicamente se señala que la documentación remitida solo se establecen criterios generales y que, por ello, la redacción final deberá incorporar las normas y determinaciones técnicas específicas del planteamiento. El IET, por otra parte, considera que el Plan Especial puede tener un efecto paisajístico positivo, pero advierte de que tampoco se han incorporado estudios concretos y que no se pueden evaluar los objetivos marcados al no estar actualizado el catálogo con los valores patrimoniales actuales ni estar establecida la planimetría de la ordenación.

Patrimonio, por último, es el que más consideraciones realiza, comenzando por incidir en la necesidad de emplear nomenclatura correcta e rigurosa “en orde de evitar incongruencias”. Asimismo, señala que el mencionado inventario municipal, pese a basarse en el original de 2015 –que “recolle un bo traballo de análise da arquitectura”–, no está adaptado a la legislación vigente y debe actualizarse con nuevos bienes. Finalmente, entre otros requisitos, establece que se debe realizar una revisión incorporando los elementos arqueológicos bajo la supervisión de un experto.