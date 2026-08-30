El Colectivo Decolonial de Ferrol celebra un ‘antitributo’ al Marqués de Amboage

Los convocantes afirman que las últimas investigaciones confirman la relación del aristócrata con el comercio de esclavos J.G.

Sobre una treintena de personas, entre organizadores y vecinos, tomaron parte este domingo en el ‘antitributo’ al Marqués de Amboage celebrado por el Colectivo Decolonial de Ferrol en la plaza homónima. El acto, que dio comienzo a las doce del mediodía, buscaba servir de contrapunto al homenaje institucional que cada año realiza el Concello a Ramón Plá y Monge, el mencionado aristócrata, con motivo de las festividades de San Ramón.

En este sentido, el objetivo de la cita era dar a conocer una faceta de la figura histórica diferente de la del filántropo que, a través de su fundación, logró librar del servicio militar a numerosos jóvenes de familias con pocos recursos, sino la del empresario que se lucró con el tráfico de esclavos en Cuba. En este sentido, el colectivo señala que las últimas investigaciones históricas sitúan al padre de Ramón Plá, a sus hermanos y al propio aristócrata como figuras destacadas de este negocio en el siglo XIX.

Una actuación musical del acto J.G.

De este modo, la celebración, que tras una interpretación musical arrancó con una intervención del alcalde, José Manuel Rey, durante el acto de hermanamiento con el municipio luso de Vila do Conde durante los festejos de San Ramón de 2023, después de la cual intervinieron los investigadores Marcos Abalde y Sean Sullivan.

En cuanto la cita oficial, tendrá lugar mañana lunes en este mismo espacio a las 12.30 horas.