Casaga: Una familia nacida para ayudar 

Miembros de Casaga y la ONG Briegal, en Libia Casaga

Perder a una mascota, a un amigo, no resulta fácil, pero lo es menos aún si se trata de un compañero infatigable de vida y también de trabajo, como acontece con los perros de Casaga (Cans de Salvamento de Galicia). La entidad, que nació en Ferrol en el año 2002, informaba en las últimas semanas de la muerte de dos de sus miembros de cuatro patas, que dedican su vida a ayudar a los demás.

En menos de un año han sido tres los canes que han fallecido. El primero de ellos fue Arnold, un border collie de ocho años que pereció de forma inesperada, dejando un gran vacío en la entidad, y también en su guía. Se fue tras haber participado en más de 50 operativos y también después de haber transmitido a más de 5.000 estudiantes gallegos el amor y el respeto que merecen las mascotas, al ser uno de los ejemplares que la organización llevaba por los diferentes colegios de Galicia en el marco del programa ‘Canvivindo’, siendo un referente del mismo. “Va a ser muy difícil llenar el hueco que dejas. Descansa en paz Arnolín”. Así se despedían de el desde la entidad el pasado 17 de diciembre.

Las pérdidas en la agrupación prosiguieron en este 2026. Así, el 4 de mayo moría también Lúa, pastor belga malinois. En este caso, el ejemplar tenía 12 años y ya no prestaba servicio activo en la asociación. Su último cometido con Casaga fue en Valencia, tras el paso de la DANA, donde trabajó para localizar restos humanos entre los escombros y el lodo.

Otro veterano de la unidad, Thor, falleció hace solo unos días. Este labrador fue el primer perro de Casaga especializado en REHU (Restos Humanos). Participó junto a su guía Roi en numerosos dispositivos de búsqueda por toda la Comunidad. Con su pérdida Casaga pierde a los dos canes que se habían especializado en búsqueda de cuerpos, si bien ambos eran veteranos y estaban retirados de la vida activa.

En la foto, Thor, el ejemplar de labrador que falleció hace unos días, a los 16 años Casaga

De pérdidas, y también nuevas incorporaciones, sabe mucho Alejandro Barreiro, presidente de Cans de Salvamento de Galicia y fundador de la unidad hace casi 25 años. Su vida está ligada a un perro desde su juventud y en su casa tiene actualmente seis ejemplares. Sostiene que las tres muertes referidas, “de miembros muy importantes”, fueron duras de digerir. “Lo son siempre, ya que el apego que se tiene a estos animales es muy grande”, asevera.

Explica este bombero que la vida operativa de cada ejemplar suele durar hasta los diez o, como mucho, los once años del animal. “Cuando tu perro ya tiene 7 u 8 años hay que ir pensando en el sustituto, ya que no solo hay que seleccionar el futuro animal, hay que formarlo y eso puede llevar del orden de uno o dos años, siempre hay que tener repuesto, pero esa es una decisión muy personal, hay miembros que tras la vida operativa de su animal también lo dejan, otros, como yo, aquí seguimos peleando”, afirma el presidente de la entidad.

En la actualidad conforman Casaga seis canes con sus guías, dos de ellos de reciente incorporación (Diego Rocha y David Melero), tras abrir un proceso selectivo a comienzos de año.

Cabe citar que, para suplir las recientes pérdidas, el equipo de rescate ya entrena duramente a los nuevos miembros, Bugui ( en recuerdo a Bugallo, otro ejemplar fallecido) y Rumbo. Este último es un labrador de cuatro meses que empezó a entrenar ya en abril, con solo dos. Por su parte, Bugui, es un pastor belga malinois, que también se forma.

Perros con gran solidez

Explica Barreiro que lo importante para que un perro sea un buen animal de rescate es “la solidez”. Así, sostiene que aunque suelen trabajar mayormente con razas denominadas “de trabajo”, como pastor alemán, pastor belga malinois, labradores o border collie, lo que se busca sobre todo es la actitud. “Partiendo de la base de que absolutamente todos tienen buen olfato, hay que tener en cuenta otras condiciones, puedes tener un labrador, que se supone que tienen unos 300 millones de células olfativas, y un terrier, con la mitad, y tener mejor actitud este último”. La que han de tener estos canes, y que conforma la deseada solidez del mismo, es una destacada adaptación ambiental, como apunta Barreiro. Es decir, “que no se asusten con facilidad, que les guste explorar, que sean sociables con la gente y otros perros y que sean audaces, no vale estar en un derrumbe y que caiga un ladrillo y el perro escape, debe seguir realizando su trabajo, todo ello constituye la solidez de un ejemplar”, precisa el fundador de Casaga.

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La unidad de rescate es hoy un referente y está presente en los operativos de búsqueda que organiza la Xunta a través del 112, desplazándose por toda la Comunidad y los lugares del mundo en que puedan ser de ayuda, como ha acontecido ya en numerosas catástrofes. Desde el pasado mes de enero han tomado parte en siete despliegues de búsqueda de personas desaparecidas, las más recientes en la zona de Ortegal y Betanzos.

Recuerda también Barreiro que fruto de su gran pasión por los animales y años de formación por su cuenta surgió la idea de contar en Bomberos Ferrol con una unidad canina, una demanda que no cuajó por parte del gobierno municipal de entonces ni tampoco en los sucesivos. “Yo propuse que, igual que hay unidades de rescate submarino y en altura, se constituyera una canina. Al final, cuatro bomberos de Ferrol y uno de Lugo decidimos crear Casaga por nuestra cuenta y, por fortuna, tuvimos el respaldo de la Xunta y aquí seguimos a día hoy”.

La entidad, que realiza acciones formativas y de entrenamiento todo el año, regresará a Igüeña (León) en unos días para participar en un simulacro de terremoto, que les permita estar lo más preparados posible ante una posible situación real.