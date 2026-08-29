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Diario de Ferrol

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De Toledo a Ferrol

Todo listo para un Balambam Boo Fest en Canido este sábado: obradoiros, disfraces, mercado e concertos

La Rabia Saudí, True Believers DJs, The Crummies e Lunamotos porán a música a esta cita para todas as idades

Redacción Ferrol
29/08/2026 05:00
O festival celébrase na terraza Summerland de Toledo e agora propón unha versión de verán en Ferrol
O festival celébrase na terraza Summerland de Toledo e agora propón unha versión de verán en Ferrol
Mariano Grueiro
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O Balambam Boo Fest de Toledo aterra este sábado 29, a partir das 12.30 horas, no centro cívico de Canido, grazas á colaboración con Ferror Records e a Asociación Veciñal. Esta proposta chega a Ferrol coa mesma personalidade coa que naceu este evento fóra das nosas fronteiras: unha fusión de festa punk-rock con actividades para todos os públicos e postos de venda como o dos vinilos de Falsotecho ou o de Chavs Clothing, coa colección da firma galega Nowhere.

Ás 12.30 horas abrirá o encontro a presentación da biografía ‘Andrés do Barro. A xénese do pop en galego’, de Fernando Fernández Rego. O autor estará acompañado da filla do cantante e compositor ferrolán que se reivindica nesta obra, Andrea Lapique, e entre as persoas que merquen o exemplar sortearanse tres libros-CD do disco tributo ‘Andrés do Barro: Pop, saudade e memoria. Unha ollada dende Ferrolterra’, editado por Ferror Records no 2021.

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La Rabia Saudí ocuparase do primeiro concerto, ás 13.30, e a partir de entón irán poñendo a música True Belivers DJs, The Crummies e Lunamotos. Ademais, para non perder os folgos no transcurso das actuacións haberá foodtruck e pulpeiro.

Actividades

Unha parte esencial do Balambam Boo son os nenos e nenas, que terán a disposición un recuncho con disfraces para divertirse durante a xornada, así como cos obradoiros para todos os públicos, que teñen prazas limitadas polo que se recomenda reservar antes por Instagram ou preguntar nos postos. Haberá actividades sobre escribir letras dos Ramones, pintar merchandising do festival (3, 4 ou 5 euros), caligrafía e acuarela.

La conexión entre ambos territorios viene de atrás, no solo en la organización ya que, curiosamente, uno de los fotógrafos que suele inmortalizar el festival también es ferrolano

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