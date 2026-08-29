Publicada la convocatoria de la décimo octava edición del Premio Solidario del Concello

Ceremonia de entrega de los galardones de la edición de 2024 AEIG

El gobierno local abrirá el próximo lunes, día 31, el plazo de presentación de candidaturas para la décimo octava edición del Premio Solidario Cidade de Ferrol. Así lo anunció mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del extracto de la convocatoria, iniciando así el período de 15 días hábiles –es decir, hasta el próximo 18 de septiembre– para que los interesados remitan sus solicitudes y la pertinente documentación.

El evento, como se recordará, fue anunciado el pasado día 13 después de que la Xunta de Goberno Local (XGL) aprobase las bases, que fueron publicadas casi dos semanas más tarde en el BOP en previsión del anuncio de la convocatoria. Al igual que en la edición de 2024 –en 2025 no se celebró, pero se entregaron los galardones del ejercicio anterior–, desde el ejecutivo ferrolano se estableció una dotación de 10.000 euros para la presente, que se distribuirán a razón de 6.000 para la primera categoría –proyectos solidarios de del ámbito del voluntariado que se desarrollen en un contexto local– y 4.000 para la segunda –cooperación internacional–.

De este modo, la convocatoria establece un plazo máximo de seis meses para la resolución administrativa de los premios, que será publicada inicialmente en el tablón de anuncios del Concello. Así, teniendo en cuenta los tiempos de la edición de 2024, se estima que el fallo se anunciará durante los primeros compases de 2027, de cara a celebrar la entrega de los galardones pocas semanas después.