Nueve meses sin avances en la mejora del servicio ferroviario en Ferrol

Pese al amplio respaldo social, Renfe no se plantea realizar cambios en la línea Jorge Meis

Mañana domingo, día 30, se cumplirán nueve meses desde la masiva protesta convocada en Ferrol por el Foro Cidadán polo Ferrocarril y que logró reunir, según las autoridades competentes, a más de 10.000 personas –30.000 según los organizadores–. Las reivindicaciones detrás de la movilización eran sencillas: medidas a corto plazo para mejorar el servicio, como un aumento de frecuencias, la adaptación de los horarios y unas tarifas más asequibles; dotar de más medios materiales y humanos a la línea Ferrol-Ribadeo y solventar el ‘bypass’ de Betanzos en la de A Coruña; y, a largo plazo, la modernización de ambos trazados, entre otras. Incluso el ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió durante una interpelación en el Senado tener conocimiento de la manifestación y llegó a anticipar “novedades” en la ruta hacia la ciudad herculina. Y, desde entonces, volvió a no ocurrir nada.

“El tren no nos sirve para cohesionar Galicia y para las necesidades que tenemos los vecinos”, lamenta Esperanza Piñeiro, una de las fundadoras del Foro Cidadán polo Ferrocarril, recordando que, tan solo a nivel de horarios, el servicio ya es completamente inviable para los ferrolanos, los coruñeses y los habitantes de todos los municipios entremedias que podrían beneficiarse de esta línea. “No sirven para ir a trabajar, ni para estudiar, ni para hacer gestiones”, relata, señalando que, a día de hoy, las frecuencias están pensadas principalmente para prestar un servicio complementario al tren de larga distancia a Madrid –cuya parada en Ferrol se suprimió en mayo de 2025–.

En cuanto a la labor de la entidad durante todos estos meses, Piñeiro de San Miguel relata que se siguió trabajando en varios frentes: con nuevas rondas de contactos para lograr apoyos o demandar mejoras; desde la perspectiva divulgativa con un segundo ciclo de conferencias; y realizando pequeños actos de protesta como sus viajes reivindicativos a Ortigueira, Betanzos o Fene, “donde fuimos muy bien recibidos”. No obstante, el objetivo más directo –con la excepción de lograr un encuentro con el ministro Puente y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano– era lograr primero una reunión y luego una respuesta a sus demandas con los responsables de Renfe y el Adif.

Reunión

La demandada cita, con responsable institucional de la empresa ferroviaria en Galicia y el gerente de ancho métrico en Asturias y la comunidad gallega, se celebró finalmente en mayo y, salvo por el compromiso de que “se trasladarían las demandas” del colectivo al Gobierno, se saldó sin ningún avance. “No nos contestaban o lo hacían con ‘largas’”, explica Esperanza Piñeiro, apuntando que las únicas respuestas que recibían era “que lo estudiarían o que no era posible”. “Finalmente lo hicimos a través de la Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol, que asumió nuestra propuesta de mejoras de servicios”, apunta la historiadora, señalando que en esa ocasión sí obtuvieron una réplica, aunque no la esperada.

“En su contestación fueron muy claros. Nos dijeron que no por dos motivos: porque no es competitivo y porque serían necesarios tres trenes, diez maquinistas y otros tantos interventores más”. Así, la representante del Foro rechaza esta tesis, incidiendo, por una parte, en que las cifras de usuarios en las que se escudan las empresas públicas “no son reales”. “Ellos dicen que hay 93.000 viajeros al año para 400.000 plazas”, asegura, subrayando que el dato es impreciso porque estas líneas ya no cuentan con revisores y mucha gente ya no paga “y no contabiliza”, algo que considera deliberado. Y, por otra, “porque el tren es un servicio público y no podemos pensar solo en rentabilidad económica, sino también en la social”.

Cabe recordar, a este respecto, que desde la entidad se realizó un estudio, a petición de la propia Renfe, sobre la demanda de nuevos horarios y frecuencias. “Fue un trabajo que nos costó mucho, elaborado a través de encuestas y de visitas a la universidad, a Navantia, al hospital, a los institutos... Por todos los lados, preguntando tanto a alumnos como a trabajadores”, relata. De hecho, el informe no se limita solo al área de Ferrol y su entorno, sino que también incluye A Coruña –tienen programada para un futuro próximo una reunión con la alcaldesa, Inés Rey–, dado que esta falta de adaptación se da en ambos sentidos y hay muchos trabajadores y estudiantes de la ciudad herculina que se tienen que desplazar a la naval. Desafortunadamente, de poco sirvió, al menos por el momento, toda esta labor.

Organismos estatales

El otro gran objetivo del Foro Cidadán, tras lograr el apoyo unánime del Parlamento de Galicia a su declaración institucional, es que esta última llegue al Congreso de los Diputados. “Fue convertida en una proposición no de Ley. Esperábamos que se presentase antes de verano, pero al final no pudo ser, y fue asumida por los grupos del PP, BNG y Sumar”, detalla Piñeiro. En este sentido, la miembro del Foro explica que, durante la reunión mantenida esta semana con José Manuel Rey –en calidad de senador– se les trasladó que, una vez concluyese el período estival, se llevaría a la cámara alta una interpelación al ministro Óscar Puente o una pregunta para su respuesta oral relativa a su comprometida y no concretada reunión con el Foro, algo que la entidad “ve bien”, pero sin renunciar a su debate en el Congreso.

“Nos gustaría que fuese presentada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios que representan a Galicia”, apunta, matizando que estarían conformes con que la trasladase el Partido Popular, al tener “un cupo amplio” y que luego se fuesen sumando el resto de formaciones. A este respecto, la antigua profesora recuerda que, al menos a nivel gallego, cuentan también con el respaldo del PSOE, mostrando abiertamente su apoyo políticos como José Ramón Gómez Besteiro o instituciones como la Diputación de A Coruña.

Y es que, por encima de todas las medidas propuestas, lo que de verdad quiere el Foro Cidadán polo Ferrocarril es un compromiso firme y a largo plazo de que la problemática se va a solucionar. “Dentro de un año va a haber elecciones y lo que demandamos es un acuerdo de que el partido que esté en el futuro en el poder, sea el que sea, que asuma también esa responsabilidad”. “No queremos que sea una lucha política, sino una implicación real en la necesidad del transporte ferroviario para nuestras comarcas”, insiste Esperanza Piñeiro, no sin antes recordar –como le trasladaron a José Manuel Rey durante su último encuentro– que los causantes “de que estemos así, con esta gran discriminación en cuanto a las líneas ferroviarias, es de todos los partidos que estuvieron en el Gobierno”.

Valoraciones

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, en calidad de senador por el Partido Popular, mantuvo esta semana un encuentro de trabajo con los miembros del Foro Cidadán polo Ferrocarril para abordar la falta de novedades en esta problemática y trasladarles que, desde su formación, se va a seguir “utilizando todas las vías institucionales disponibles para reclamar avances concretos”. “Han pasado nueve meses, el ministro incumplió su palabra y no hemos obtenido ninguna respuesta”, afirmó el representante, recordando que la ciudad naval “está creciendo en población, en inversión y en orgullo de ciudad, y precisamente por eso necesitamos que nuestras infraestructuras estén a la altura”. En este sentido, Rey Varela avanzó a la entidad la intención de su grupo de volver a solicitar, una vez finalice el período vacacional, una nueva comparecencia del responsable de Transportes, Óscar Puente, bien a través de una interpelación o de una pregunta para su respuesta oral, en la cámara alta. Así, el popular defendió la necesidad de lograr “la recuperación y mejora de las frecuencias entre Ferrol y A Coruña, la modernización de la línea, la electrificación, la reducción de los tiempos de viaje y la resolución de las actuaciones pendientes”, como es el caso del ‘bypass’ de Betanzos. De este modo, el senador aseguró que la ciudad naval “no se pone límites”, incluido “el de defender lo que consideramos justo”

El secretario xeral del PSOE ferrolano y candidato a la alcaldía, Ángel Mato, se mantiene firme en sus reclamaciones relativas al servicio ferroviario, defendiendo que todas las mejoras que se realicen en la actualidad deben ser la antesala de una actuación de mayor calado que implique la renovación integral de la línea entre Ferrol y A Coruña. “Como dije en muchas ocasiones, para el PSOE es seguramente el proyecto de infraestructuras más importante que tenemos en Ferrol”, afirmó, al tiempo que aboga por “mantener la unidad en nuestras demandas al Gobierno central”. En este sentido, el representante reafirmó el compromiso de la agrupación a nivel local, provincial y autonómico “de participar y movilizarnos para que se lleven a cabo los primeros trabajos en el desarrollo de un nuevo trazado. Esa es nuestra propuesta y en lo que estamos trabajando”, sentenció. A este respecto, el socialista volvió a abogar por impulsar una nueva ruta “que nos permita conectarnos con A Coruña en torno a la media hora”, además de “una conexión con el Eje Atlántico en las mismas condiciones que el resto de ciudades”. Y es que, como se recordará, además de quedar excluida del Plan Galicia de Renfe, la urbe naval no se incorporará al futuro Corredor europeo de mercancías hasta su segunda fase, programada para 2050.

Iván Rivas, el portavoz municipal del BNG, se muestra especialmente crítico por la falta de avances en la solución de la problemática del tren por parte de las administraciones estatales. “Compre censurar de maneira contudente a falla de vontade do Goberno por mellorar as infraestruturas ferroviarias de saída da cidade”, afirmó, afeando especialmente la postura de Renfe, la cual “négase a incrementar os servizos e a adecuar os horarios ás necesidades da cidade e da comarca”. A su juicio, esta postura “da boa conta de que a prioridade do Estado é contar con servizos pensados para ir a Madrid e que pouco lle importan as necesidades de Ferrol ou a vertebración dunha comarca tan populosa como a nosa”. Los reproches del nacionalista, no obstante, también se dirigen hacia la propia Xunta y al Partido Popular, los cuales, apunta, han mostrado “unha falla de iniciativa política”, que, en este contexto, “non teñen nin iniciado a solicitude de transferencia dos servizos ferroviarios que poderían ser da súa competencia aínda que só sexa por esta pasividade de Goberno de Madrid”. De igual modo, Rivas Rico quiso aprovechar la ocasión para reiterar su apoyo y el de su formación al Foro Cidadán, además de elogiar “a súa insistencia e votade, sen a cal creo que non se tería nin aberto o debate público ao respecto deste problema tan importante” para Ferrolterra.

Jorge Suárez, exalcalde y portavoz del grupo municipal de Ferrol en Común, considera que la situación de la comarca a nivel de transportes “é crítica, como ven sendo dende 1913”. “A desidia dos Gobernos é total”, lamenta el representante, que reclama “un mínimo de respecto institucional cara a Ferrol con independencia do signo político”, al tiempo que recuerda que el compromiso alcanzado con las formaciones locales en junio de 2025 por parte de representantes del Ejecutivo para concretar una reunión con el secretario de Estado de Transportes “foi imcumprido”. “Xa non falo nin sequera de resolver as alegacións do ‘bypass’, de electrificar a vía e outros asuntos pendentes que están na axenda e mellorarían ese trazado, senón que incluso falar do tema está vetado para Ferrol dentro do Ministerio”, critica. A este respecto, Suárez Fernández pone en valor el trabajo del Foro Cidadán no solo a la hora de impulsar la modernización de la línea, sino también logrando una respuesta unitaria de todos los partidos, administraciones y asociaciones de multitud de ámbitos. Precisamente, su mayor crítica a día de hoy se dirige al uso particular de estas reivindicaciones, principalmente por parte del alcalde, José Manuel Rey, que “está de precampaña”, por lo que aboga por “non romper ese consenso” que tanto ha ayudado a impulsar la iniciativa.