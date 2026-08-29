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Ferrol

Movilizados los bomberos por una pequeña fuga de gas en una vivienda de Caranza

La incidencia se registró poco antes de las cinco de la tarde en un edificio de la avenida Castelao

J. Guzmán
J. Guzmán
29/08/2026 20:22
Tras localizar la fuga, los bomberos solicitaron la presencia de personal de la empresa suministradora
Tras localizar la fuga, los bomberos solicitaron la presencia de personal de la empresa suministradora
Emilio Cortizas
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Los profesionales del parque de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse este sábado hasta el barrio de Caranza a causa de una pequeña fuga de gas.

Según relataron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, la incidencia se registró escasos minutos antes de las cinco de la tarde en el inmueble situado en el número 25 de la avenida de Castelao. Fue un vecino el que alertó al servicio autonómico, indicando que había un fuerte olor a gas en todo el edificio y solicitando la presencia del cuerpo ferrolano.

Así, hasta el punto se desplazó una dotación de siete bomberos con dos vehículos –una motobomba urbana ligera y un camión con autoescalera–, que tras realizar las mediciones oportunas localizaron el escape en el cuadro de suministro junto al portal del bloque. No obstante, al tratarse de una fuga relativamente pequeña, los funcionarios requirieron la presencia de personal técnico de la empresa suministradora, Naturgy, que se trasladó hasta el lugar poco después para hacerse cargo de la avería.

De este modo, los bomberos dieron cuenta de la resolución de la incidencia a la central autonómica, dando por finalizado el dispositivo sobre una hora después de haberse iniciado.

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