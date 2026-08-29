La cocina local vuelve a seducir a los inspectores de la Guía Michelín

Restaurante Lembranzas de Néboa Emilio Cortizas

La Guía Michelín es una publicación viva y como tal cambia. Lo hace añadiendo nuevas incorporaciones a su extenso listado de restaurantes recomendados. Aunque sus distinciones anuales (Estrellas y Bib Gourmands) concedidas a algunos de sus negocios aconsejados, solo se revelarán en la próxima ceremonia, a mediados de cada mes se añaden a la selección de España los nuevos establecimientos señalados por sus inspectores, que recorren el país en busca de nuevas propuestas.

Pues bien, una de esas novedades de agosto es de Ferrol, ciudad que suma ya cinco negocios recomendados por la prestigiosa publicación gastronómica.

Curiosamente se cuela en este listado top un cocinero joven, que empieza a forjar su historia de la mejor forma posible, siendo distinguido por los expertos gurús de esta guía, a los que ha seducido con su propuesta gastronómica.

Su concepto no es nuevo en la ciudad hoy en día, ya que apuesta por ofrecer variedad de platillos elaborados pensados para compartir permitiendo a dos, tres o hasta cuatro personas disfrutar de pequeños bocados llenos de sabor –donde prima el producto de temporada–, que dan forma a una carta cambiante y en evolución, pero también a un modo de cocinar que bebe de la tradición pero que se aleja de algunos de sus preceptos más básicos.

Sergio Roca es el alma de este proyecto que despunta en la urbe naval. Forjado en sus años de formación en cocinas como la de Jordi Cruz, ha sabido plasmar el buen hacer de estos maestros de la alta cocina con sus propias vivencias dando forma a platos novedosos, algunos ya presentes en carta siempre, que han sabido captar la atención de una clientela fiel y también de los expertos de Michelín, que reconocen así el buen hacer de este negocio que apenas tiene un año de vida.

Sobre la recomendación, Roca explicaba en sus redes nada más conocer la noticia que “cuestiones como estas nos recuerdan el motivo por el cual decidimos abrir nuestras puertas”. Además, subrayaba que “formar parte de la Guía Michelín es un auténtico honor para todo el equipo de Lembranzas de Néboa. Y lo es todavía más sabiendo que apenas llevamos un año desde nuestra apertura”. El chef recordó además que “llegar hasta aquí no habría sido posible sin todas las personas que han confiado en nosotros desde el primer día: nuestros clientes, amigos, familiares, compañeros de profesión y, por supuesto, todo el equipo que cada día pone su tiempo, esfuerzo, ilusión y cariño detrás de cada plato y de cada servicio”.

Llegar hasta aquí no habría sido posible sin todas las personas que han confiado en nosotros desde el primer día Sergio Roca, chef de Lembranzas de Néboa

Esta mención se une a los otros cuatro restaurantes de la ciudad que ya figuraban en la Guía Michelín como son A Gabeira (Valón), Modesto (Serantes), Bacelo (Calle Dolores, Ferrol) y el antiguo Camiño do Inglés (Espartero, Ferrol).